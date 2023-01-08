Найкраще тісто для чебуреків: Клопотенко розкрив свій "таємний" спосіб
Тісто для домашніх чебуреків готувати дуже просто, але треба знати про кілька нюансів і хитрощів. Якщо все врахувати, отримаєте тонке тісто, яке буде покриватися апетитними пухирцями при смаженні.
Своїм "таємним" рецептом поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.
В чому секрет тіста?
За словами Клопотенка, найкращим для чебуреків є спосіб, який передбачає заварювання тіста. Воно називається заварним і готується способом додавання окропу в борошно.
А секретним інгредієнтом буде звичайна горілка, яка виконуватиме роль розпушувача.
Важливий момент - заварене борошно має трохи остигнути, щоб яйця, які додаються, не згорнулися. Та й вимішувати було комфортніше.
Таке тісто підійде не тільки для чебуреків, але й для вареників чи пельменів.
Складники
- 570 г пшеничного борошна (+ для підпилу)
- 1 яйце
- 10 мл горілки
- 2 ст. л. олії
- 300 мл гарячої води (мінімум 80-90 градусів, краще окріп)
- дрібка солі
Покрокове приготування
У глибоку миску просійте 500 г пшеничного борошна, додайте дрібку солі, розмішайте. Потім акуратно влийте окріп, активно розмішуючи лопаткою чи ложкою, влийте 10 мл горілки та 2 ст. л. олії.
Продовжуйте вимішувати лопаткою. Коли тісто буде не надто гарячим, можете вимішувати руками.
Накрийте миску кухонним рушником чи плівкою та дайте тісту відпочити 20 хвилин.
Потім вбийте 1 яйце, додайте ще 70 г борошна та знову гарно вимісіть тісто руками. Чим краще вимісите, тим кращими будуть чебуреки.
Поділіть тісто на 6-8 кульок. І знову дайте відпочити, цього разу прямо на дошці протягом 10 хвилин.
Якщо плануєте робити з нього вареники чи пельмені, то залиште його доходити великою грудкою. А вже потім - розкатуйте і ліпіть найсмачніші чебуреки, вареники чи пельмені.
Раніше ми писали, як приготувати чебуреки вдома "як на морі".
Також Євген Клопотенко розповів про рецепт найсмачніших дерунів з м'ясом.