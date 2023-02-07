Эти продукты влияют на настроение. Клопотенко рассказал, что нужно есть от усталости

С помощью еды можно избавиться от усталости и апатии. Важно употреблять правильные продукты.

Какие именно, рассказал на своей странице в Instagram кулинар Евгений Клопотенко.

"Ваше чувство усталости усиливает дефицит витамина B9 (фолиевая кислота), йода, железа, цинка и магния. Поэтому у вас нет сил, происходит ухудшение памяти, внимания и мышления, а также повышается раздражительность", - написал Евгений.

В какой пище искать недостающие элементы:

Фолиевая кислота (витамин В9): печень, чечевица, шпинат, спаржа, брюссельская капуста

Железо: говяжья печень, тыквенные семена, говядина, чечевица, шпинат

Магний: шпинат, тыквенные семена, миндаль, кешью, черный шоколад

Цинк: курица, говядина, морепродукты, семена тыквы

Витамин А: печень, сельдь, морковь, тыква

Йод: йодированная соль, морские водоросли, рыба (например, треска), греческий йогурт, грецкие орехи.

Чтобы помочь мозгу работать – нужно Омега-3. Ибо мозг на 60% состоит из жира и требует от вас нормального питания с продуктами, содержащими хорошие жиры. А еще мозг потребляет много энергии, поэтому нужно как-то поддерживать и помогать. Иначе будут проблемы с центральной нервной системой. А еще Омега-3 действует как антиоксидант и обладает противовоспалительными свойствами.

Где брать Омега-3: семена льна, сельдь, сардины, грецкие орехи.

Также вам необходимы пробиотики, так как они помогают вырабатываться дофамину и серотонину. А это напрямую помогает поддерживать нервную систему и хорошее настроение.

Где брать пробиотики: