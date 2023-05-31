Ці продукти небезпечні для вашого собаки: уникайте їх!

У той час, як на полицях в зоомагазинах дуже багато їжі для собак, іноді хочеться приготувати смакоту для чотирилапого самостійно з любов'ю. Однак іноді ми й не здогадуємось, що деякі продукти можуть бути небезпечними для наших улюбленців і можуть призвести до летальних наслідків.
Про те, які продукти можуть призвести до летальних наслідків для собаки написала ветеринар Діана Василькова у своєму Instagram.
Навіть якщо дати цей смаколик у мізерній кількості, це може викликати блювання, занепокоєння, збудження, підвищення температури тіла та, у важких випадках, судоми.
Цей продукт можна нечасто побачити в магазинах, однак макадамія може викликати блювання, слабкість, гіпертермію, депресію.
Даний фрукт може призвести до маститу у собачок, які годують цуценят. До того ж до некрозу міокарда.
При тому не важливо яку частину авокадо тваринка з'їла: лист, стебло, або сам фрукт.
Вживання цих продуктів чотирилапими може призвести до блювання, діареї та зневоднення.
Краще не давати тваринці виноград та смородину.
Якщо собака щось з'їсть з тих овочів, внаслідок цього улюбленець може почуватися втомлено, побліднути. Також це може призвести до порушення кровообігу.
Ксиліт може призвести до зниження рівня глюкози в крові, блювоти, діареї. Також можуть виникнути тяжкі проблеми з печінкою.
Якщо дати песику сире дріжджове тісто, то це може привести до наслідків, схожих на алкогольну інтоксикацію, також до порушення роботи нервової системи.
Будьте обережні при виборі продуктів для чотирилапих, адже деякі з них можуть нести небезпеку.
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