Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців
Як відомо, чотирилапі улюбленці "налягають" на кімнатні рослини, щоб поповнити запас необхідних речовин в організм. Проте вони нездатні відчути, яка рослина є дійсно корисною, а яка отруйною.
Про те, які кімнатні рослини можуть стати отрутою для домашніх улюбленців, розповіли на сторінці VMISKE.UA в Instagram.
Які кімнатні рослини небезпечні для домашніх улюбленців
Драцена
Драцена (фото: Pixabay)
Якщо домашній улюбленець скуштує цю рослину, то може отруїтися, блювати. Також внаслідок цього може мати нервові розлади, в тому числі - депресію.
Дифенбахія
Дифенбахія (фото: Freepik)
У чотирилапих поїдання цієї рослини може призвести до роздратування ротової порожнини, печіння, слинотечу.
Пуансетія
Пуансетія (фото: Pixabay)
Ця квітка викликає у тваринок роздратування ротової порожнини та шлунку, іноді блювоту.
Бегонія
Бегонія (фото: Pixabay)
Якщо домашній улюбленець скуштує трохи бегонії, то може отримати опіки слизової ротової порожнини та гортані.
Молочай
Молочай (фото: Freepik)
Молочай - це дуже небезпечна рослина, її сік викликає опіки, алергічну реакцію, діарею, негативно впливає на нервову систему і навіть може стати причиною сліпоти.
Монстера
Монстера (фото: Freepik)
Монстера може викликати у тварини сильне печіння ротової порожнини, проблеми з ковтанням, слинотечу, блювоту.
Алое вера
Алое вера (фото: Pixabay)
Алое вера може викликати в чотирилапого діарею, блювання і навіть тремор.
Спатифілум
Спатіфілум (фото: Freepik)
Ця квітка може викликати подразнення ротової порожнини, запалення шлунку та кишечнику, блювоту та діарею.
Герань
Герань (фото: Pixabay)
Герань може спричинити у тварин алергічні реакції, блювання, подразнення нервової системи.
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