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Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців

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Вівторок 09 травня 2023 20:55
Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців Які кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для домашніх улюбленців (фото: Pixabay)
Автор: Наталя Коваль

Як відомо, чотирилапі улюбленці "налягають" на кімнатні рослини, щоб поповнити запас необхідних речовин в організм. Проте вони нездатні відчути, яка рослина є дійсно корисною, а яка отруйною.

Про те, які кімнатні рослини можуть стати отрутою для домашніх улюбленців, розповіли на сторінці VMISKE.UA в Instagram.

Які кімнатні рослини небезпечні для домашніх улюбленців

Драцена

Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців

Драцена (фото: Pixabay)

Якщо домашній улюбленець скуштує цю рослину, то може отруїтися, блювати. Також внаслідок цього може мати нервові розлади, в тому числі - депресію.

Дифенбахія

Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців

Дифенбахія (фото: Freepik)

У чотирилапих поїдання цієї рослини може призвести до роздратування ротової порожнини, печіння, слинотечу.

Пуансетія

Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців

Пуансетія (фото: Pixabay)

Ця квітка викликає у тваринок роздратування ротової порожнини та шлунку, іноді блювоту.

Бегонія

Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців

Бегонія (фото: Pixabay)

Якщо домашній улюбленець скуштує трохи бегонії, то може отримати опіки слизової ротової порожнини та гортані.

Молочай

Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців

Молочай (фото: Freepik)

Молочай - це дуже небезпечна рослина, її сік викликає опіки, алергічну реакцію, діарею, негативно впливає на нервову систему і навіть може стати причиною сліпоти.

Монстера

Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців

Монстера (фото: Freepik)

Монстера може викликати у тварини сильне печіння ротової порожнини, проблеми з ковтанням, слинотечу, блювоту.

Алое вера

Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців

Алое вера (фото: Pixabay)

Алое вера може викликати в чотирилапого діарею, блювання і навіть тремор.

Спатифілум

Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців

Спатіфілум (фото: Freepik)

Ця квітка може викликати подразнення ротової порожнини, запалення шлунку та кишечнику, блювоту та діарею.

Герань

Ці кімнатні рослини можуть стати справжньою отрутою для ваших домашніх улюбленців

Герань (фото: Pixabay)

Герань може спричинити у тварин алергічні реакції, блювання, подразнення нервової системи.

Раніше ми пояснювали, чим категорично не можна годувати собак.

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