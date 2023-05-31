Эти продукты опасны для вашей собаки: избегайте их!

Шоколад

Даже если дать шоколад в мизерном количестве, это может вызвать рвоту, беспокойство, повышение температуры тела и, в тяжелых случаях, судороги.

Орех макадамия

Этот продукт можно нечасто увидеть в магазинах, однако макадамия может вызвать рвоту, слабость, гипертермию, депрессию.

Авокадо

Данный фрукт может привести к маститу у собачек, которые кормят щенков. К тому же это чревато такими последствиями, как некроз миокарда.

При этом неважно какая часть авокадо была съедена: лист, стебель, или сам фрукт.

Виноград и смородина

Употребление этих продуктов четырехлапыми может привести к рвоте, диарее и обезвоживанию.

Лучше не давать животному виноград и смородину.

Лук и чеснок

Если собака что-то съест из тех овощей, в результате этого любимец может чувствовать себя устало, побледнеть. Также это может привести к нарушению кровообращения.

Сахарозаменитель (ксилит)

Ксилит может привести к снижению уровня глюкозы в крови, рвоте, диарее. Также могут возникнуть тяжелые проблемы с печенью.

Сырое тесто на основе дрожжей

Если дать собачке сырое дрожжевое тесто, то это может привести к последствиям, похожим на алкогольную интоксикацию, а также к нарушению работы нервной системы.

Будьте осторожны при выборе продуктов для животного, ведь некоторые из них могут представлять опасность.