Эти продукты опасны для вашей собаки: избегайте их!

В то время как на полках в зоомагазинах очень много еды для собак, иногда хочется приготовить вкуснятину для любимца самостоятельно с любовью. Однако иногда мы и не догадываемся, что некоторые продукты могут быть опасны для наших животных и могут привести к летальному исходу.
О том, какие продукты могут привести к летальным последствиям для собаки, написала ветеринар Диана Василькова в своем Instagram.
Даже если дать шоколад в мизерном количестве, это может вызвать рвоту, беспокойство, повышение температуры тела и, в тяжелых случаях, судороги.
Этот продукт можно нечасто увидеть в магазинах, однако макадамия может вызвать рвоту, слабость, гипертермию, депрессию.
Данный фрукт может привести к маститу у собачек, которые кормят щенков. К тому же это чревато такими последствиями, как некроз миокарда.
При этом неважно какая часть авокадо была съедена: лист, стебель, или сам фрукт.
Употребление этих продуктов четырехлапыми может привести к рвоте, диарее и обезвоживанию.
Лучше не давать животному виноград и смородину.
Если собака что-то съест из тех овощей, в результате этого любимец может чувствовать себя устало, побледнеть. Также это может привести к нарушению кровообращения.
Ксилит может привести к снижению уровня глюкозы в крови, рвоте, диарее. Также могут возникнуть тяжелые проблемы с печенью.
Если дать собачке сырое дрожжевое тесто, то это может привести к последствиям, похожим на алкогольную интоксикацию, а также к нарушению работы нервной системы.
Будьте осторожны при выборе продуктов для животного, ведь некоторые из них могут представлять опасность.
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