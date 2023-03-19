Корисні жири, які роблять дива для шкіри: топ "молодильних" продуктів
Корисні Омега-жири чинять дивовижний вплив на нашу шкіру, продовжуючи її молодість. Головне - знати, в яких продуктах їх знайти, а також про те, що не всі жири - однаково корисні.
Про це розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик в Telegram.
Омега-3, Омега-6, Омега-9 - в чому різниця
За словами експертки, жири загалом - дуже важливі для здоров'я і необхідні саме для здоров'я та краси шкіри.
Омега-3. Це - ключові жири для людини. Дослідження показують, що вони знижують ризик раку, зменшують пошкодження від ультрафіолету. Вони важливі для зволоження шкіри, зменшення запальних процесів і регенерації.
Саме Омега-3 утворюють сполуки, які знімають запалення, а от з жирів Омега-6 навпаки утворюються сполуки, що провокують запалення.
Омега-6 багато в соняшниковій олії та горішках, тому вживаємо ми їх зазвичай забагато, а от Омега-3 навпаки - замало.
Для зменшення запалень на шкірі нам треба більше Омега-3 і менше Омега-6.
Оливкова олія, авокадо - це Омега-9. І це - хороші жири, адже вони не впливають на баланс Омега-3 і не викликають запалення. Омега-9 - це зволоження та оновлення шкіри, антиоксидант.
Як збалансувати раціон
В горішках і насінні містяться і Омега-3 і Омега-6. Але от в зернах льону та чіа Омега-6 найменше, а от Омега-3 - найбільше.
Волоські горіхи містять багато як Омега-6, так і Омега-3.
Омега-3 в рибі та в рослинах різна, але для нашого здоров'я важливіші жирні кислоти саме з риби та риб'ячого жиру. І хоча в організмі Омега-3 з рослин трансформується, цей процес пригнічується великою кількістю Омега-6.
Омега-3 найбільше міститься в: червоній ікрі, анчоусах, скумбрії, оселедці, насінні льону, чіа.
Омега-9 - в оливковій олії extra virgin та авокадо.
Таким чином, слід вживати більше морської риби, насіння, горіхів, оливкової олії та авокадо. А ось соняшникову олію в раціоні потрібно мінімізувати.
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