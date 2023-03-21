Эти продукты самые богатые железом: обязательно добавьте их в свой рацион
Железо - это важный микроэлемент в любом возрасте. Если в организме человека будет существенный и длительный дефицит, может развиться анемия, которая повлечет за собой и другие последствия. Кроме того, для правильного усвоения железа нужно придерживаться принципов сбалансированного питания.
Какие продукты наиболее щедры на железо, рассказала нутрициолог Ольга Абдулоева-Барова на своей странице в Instagram.
Список обязательных продуктов
- Морская капуста
- Горох или чечевица
- Шпинат
- Гречка
- Курага, инжир, изюм и чернослив
- Пшено
- Яблоки и груши
- Гранат
- Печень, язык, мясо кролика, курицы, индейки и говядина
- Скумбрия, судак, щепа
- Вареная брокколи
- Запеченный батат
- Помидоры
- Овсянка
- Рис
- Пшеничный цельнозерновой хлеб
- Тофу
- Соевое молоко
- Фасоль и нут
- Хумус, арахисовая паста
- Орехи
Сколько железа нужно человеку
Физиологическая потребность в железе у детей и мужчин около 1-1,2 мг/сут, у женщин детородного возраста - 1,8-2 мг. Основной источник железа - цельные пищевые продукты.
Важно понимать, что с каждого продукта железо усваивается по-разному: от 10 до 30%. Железо из растительных продуктов усваивается хуже из-за того, что их всасыванию мешает фитиновая кислота (для круп, бобовых, орешков).
Для усвоения железа важно, чтобы оно было обработано соляной кислотой и желудочным пищеварительным ферментом - пепсином. А затем с помощью транспортного белка был перенесен из ЖКТ в кровь. Иногда железо даже при достаточном поступлении просто не может усвоиться из-за плохой работы ЖКТ.
Именно поэтому важно соблюдать сбалансированное питание в своем ежедневном рационе.
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