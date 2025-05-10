Эти фамилии раскрывают религиозные драмы предков: может ли ваше свидетельствовать о вихрестах?
Фамилия может рассказать больше, чем семейные предания. Некоторые украинцы и не подозревают, что их происхождение связано с принудительным крещением предков. По документам, эти люди становились "вихрестами" - теми, кто изменил веру из-за давления или обстоятельств, а их имена навсегда вошли в историю.
Какие фамилии свидетельствуют о том, что ваши родственники перешли от одной религии к другой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на генеалогическое медиа Ukrainian Free Genealogy.
На протяжении веков религиозная принадлежность оставалась важным фактором формирования идентичности. Сегодня около 72-75% украинцев считают себя православными, еще около 9% - греко-католиками.
Однако путь к христианству для многих предков был вовсе не добровольным. Сама же традиция обращения в новую веру берет начало еще со времен князя Владимира Святославича, который в 980 году реформировал язычество, а затем - в 988-м окрестил Русь. Именно тогда и возникло слово "вихрест" - термин, сохранивший в себе следы драматических изменений.
Кто такой "вихрест"?
Это человек, который отказался от своего предыдущего вероисповедания и принял христианство. Часто - не по собственной воле. Особенно во времена активного распространения российского шовинизма, когда тысячи евреев, мусульман и представителей других нехристианских религий заставляли отречься от своей веры. Для таких новообращенных действовали определенные ограничения - и социальные, и юридические.
Историки, изучая феномен "вихрестов", обращались к метрическим книгам, где фиксировались новые и прежние имена, религия, обстоятельства крещения. Ценную информацию также содержали ревизские сказки и списки тех, кто официально вышел из еврейских общин.
Языковое наследие этого явления до сих пор живет - в фамилиях. Вот некоторые из них:
Крижанівський - буквально "принявший крест"
Добровольський - подчеркивает добровольность принятия христианства
Вихрестенко, Перехрестенко, Вихристюк, Перехристюк - прямые указания на факт крещения или смену веры
Левицький / Леветський - может указывать на духовное происхождение из еврейского рода левитов
Коханівський/Кохан - производное от еврейской фамилии Коган или ассоциация с "любовью" к новой вере
Прибильский - "тот, кто прибыл в христианство"
Новацький/Новицький - символизирует новый духовный путь
Ібрагимов, Мухамадов - фамилии, происходящие от мусульманских имен, часто оставленные частично после крещения
Жидков, Жидченко - с корнем, несущим оскорбительный подтекст относительно еврейского происхождения, но тоже фиксирующим факт религиозного перехода
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