Ці прізвища давали лише буркотливим: дивіться, чи є ваше у цьому списку

Ці прізвища виникали не випадково - вони часто відображали характер людини або її поведінку. Якщо в роду хтось був вічно незадоволений, сварливий чи любив повчати інших - це могло залишити слід навіть у документах.

Які прізвища вказують на те, що у вашому роду були сварливі та буркотливі люди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" українського мовознавця Юліана Редько.

В українській мові багато прізвищ мають глибоке смислове коріння - часто вони формувалися на основі особистих рис або поведінки людини. Не дивно, що дехто й досі носить прізвища, які буквально "кричать" про сварливий, гучний чи конфліктний характер предків.

За словами дослідників, серед таких прізвищ трапляються як досить поширені, так і рідкісні. Ось кілька прикладів:

Бешкет - недвозначно натякає на любов до галасу й порушення порядку.

Верескун, Верещак - утворені від дієслів "верещати", "верещати" - тобто кричати пронизливо.

Горлатій, Горлай - вказують на гучну манеру розмови або навіть крикливість.

Грубіян - пряма вказівка на грубість у спілкуванні.

Заведія, Забіяка - характеризують людину, схильну до сварок і бійок.

Крикун, Криклівець, Криклій - від "кричати", очевидний натяк на гучний, нестриманий характер.

Морочило - від "морочити голову", тобто дратувати, плутати, набридати.

Репетіло, Репетун - нагадують про тих, хто завжди здіймає галас.

Скоробреха - дослівно: той, хто швидко збреше або наговорить зайвого.

Шумило - ще одне прізвище з "гучного" ряду.

Список не вичерпується лише цими прикладами. В українському антропонімічному спадку є й інші цікаві варіанти:

Задира, Задиренко, Задирака - усі походять від "задиратися", тобто провокувати.

Кривда, Кривденко - натякають на несправедливість або постійне нарікання.

Сварник, Сваріч, Сварун - прізвища "з душком" постійних конфліктів.

Гіркало - ім’я того, хто бачить усе в темних фарбах, часто скаржиться, бурчить.