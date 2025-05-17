Эти фамилии давали только ворчливым: смотрите, есть ли ваше в этом списке
Эти фамилии возникали не случайно - они часто отражали характер человека или его поведение. Если в роду кто-то был вечно недоволен, сварлив или любил поучать других - это могло оставить след даже в документах.
Какие фамилии указывают на то, что в вашем роду были сварливые и ворчливые люди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" украинского языковеда Юлиана Редько.
В украинском языке многие фамилии имеют глубокие смысловые корни - часто они формировались на основе личных черт или поведения человека. Неудивительно, что некоторые до сих пор носят фамилии, которые буквально "кричат" о сварливом, громком или конфликтном характере предков.
По словам исследователей, среди таких фамилий встречаются как достаточно распространенные, так и редкие. Вот несколько примеров:
Бешкет - недвусмысленно намекает на любовь к шуму и нарушению порядка.
Верескун, Верещак - образованы от глаголов "визжать", "визжать" - то есть кричать пронзительно.
Горлатій, Горлай - указывают на громкую манеру разговора или даже крикливость.
Грубіян - прямое указание на грубость в общении.
Заведія, Забіяка - характеризуют человека, склонного к ссорам и дракам.
Крикун, Криклівець, Криклій - от "кричать", очевидный намек на громкий, несдержанный характер.
Морочило - от "морочить голову", то есть раздражать, путать, надоедать.
Репетіло, Репетун - напоминают о тех, кто всегда поднимает шум.
Скоробреха - дословно: тот, кто быстро соврет или наговорит лишнего.
Шумило - еще одна фамилия из "громкого" ряда.
Список не исчерпывается только этими примерами. В украинском антропонимическом наследии есть и другие интересные варианты:
Задира, Задиренко, Задирака - все происходят от "задираться", то есть провоцировать.
Кривда, Кривденко - намекают на несправедливость или постоянное сетование.
Сварник, Сваріч, Сварун - фамилии "с душком" постоянных конфликтов.
Гіркало - имя того, кто видит все в темных красках, часто жалуется, ворчит.
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