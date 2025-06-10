Ці пристрої Apple не зможуть встановити оновлення iOS 26. Перевірте, чи є серед них ваш

Три моделі iPhone не підтримують iOS 26

Серед смартфонів, які не зможуть оновитися до iOS 26, опинилися відразу три моделі:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Якщо у вас є одна з цих моделей, оновлення не буде доступним.

Один iPad залишиться без iPadOS 26

Для планшетів ситуація загалом позитивна, але винятком став iPad 7-го покоління, який не отримає iPadOS 26. Усі інші iPad на iPadOS 18 зможуть встановити нову версію системи вже цієї осені.

Більшість Intel-Mac втрачають підтримку macOS Tahoe

Триває поступова відмова від пристроїв із процесорами Intel. До списку виключених з підтримки нової macOS Tahoe потрапили:

MacBook Air (2020, Intel)

MacBook Pro (2018, усі моделі)

MacBook Pro (2019, 13- і 15-дюймові моделі)

MacBook Pro (2020, Intel, із двома портами Thunderbolt)

Mac mini (2018)

iMac (2019)

iMac Pro (2017)

Цікаво, що macOS Tahoe продовжить підтримувати MacBook Pro 2020 року з чотирма портами Thunderbolt, тоді як модель із двома портами оновлення не отримає. Apple не пояснює, чому так, але, ймовірно, причина пов'язана з процесорами: моделі з двома портами оснащені 8-м поколінням Intel Core i5, а з чотирма - новішим 10-м поколінням.

Apple Watch отримують оновлення

На щастя, всі моделі Apple Watch, сумісні з watchOS 11, зможуть оновитися до watchOS 16. Незважаючи на те, що деякі пристрої не отримають основні оновлення операційних систем, Apple продовжить випускати для них дрібні оновлення та патчі безпеки.