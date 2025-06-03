Apple завершує цикл iOS 18: що увійде в фінальне оновлення 18.6 і коли чекати релізу

З моменту виходу iOS 18.5 минуло вже три тижні, проте Apple досі не випустила першу бета-версію iOS 18.6.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс MacRumors розповідає, що відомо про iOS 18.6 і коли очікується її вихід.

Коли чекати iOS 18.6

За даними інсайдерів, інженери Apple почали внутрішнє тестування iOS 18.6 ще наприкінці березня. Однак точні терміни появи першої бета-версії залишаються неясними. Якщо подивитися на історію попередніх релізів:

iOS 13.6, 14.6, 15.6 і 16.6 отримували бета-версії до проведення конференції WWDC

а ось iOS 17.6 - тільки через тиждень після заходу.

Таким чином, iOS 18.6 цілком може повторити сценарій минулого року - і бути представленою вже після WWDC 2025. Передбачається, що публічний реліз відбудеться до середини липня.

Що нового буде в iOS 18.6

За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, в iOS 18.6 з'явиться підтримка Apple Intelligence у Китаї. При цьому, як повідомляється, деякі функції працюватимуть на базі локальних ШІ-сервісів, зокрема - Alibaba і Baidu.

Крім цього, оновлення, найімовірніше, принесе з собою виправлення помилок і оновлення безпеки. На радикальні зміни розраховувати не варто - iOS 18.6, найімовірніше, стане останнім дрібним апдейтом перед запуском нової операційної системи.

А що з iOS 26?

На WWDC 2025, яка відбудеться вже наступного тижня, Apple, за чутками, представить відразу iOS 26 замість очікуваної iOS 19. Це пов'язано з новим підходом компанії до нумерації програмних версій. Перша бета нової ОС для розробників вийде практично відразу після презентації 9 червня, а фінальний реліз очікується у вересні.