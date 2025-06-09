Презентація WWDC 2025: які ще новинки представила Apple, крім iOS 26

Apple провела щорічну конференцію розробників WWDC 2025, де представила безліч оновлень для своєї екосистеми. Головним анонсом стала iOS 26, але компанія показала й інші не менш важливі новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний канал Apple на YouTube .

Оновлення watchOS 26

Workout Buddy та АІ-асистент під час тренувань

Apple представила Workout Buddy - інтелектуального помічника, який:

Аналізує історію тренувань у реальному часі

Відзначає ключові моменти тренування

Мотивує за допомогою генеративного голосу, який може вітати з досягненнями, давати поради або "підбадьорювати" під час складних моментів.

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Повідомлення та переклад на Apple Watch

Застосунок Messages отримав функції з iOS 26:

Live Translation (переклад повідомлень у реальному часі)

Динамічні фони листувань

Нові дії, засновані на контексті повідомлень.

Додаток Нотатки (Notes) тепер доступний на Apple Watch.

macOS Tahoe 26

Apple заявила, що нова версія macOS створена "для всіх типів користувачів", розширюючи те, що людям уже подобається в системі.

Представлено функцію Profiles, яка дає змогу кожному користувачеві бачити індивідуальні рекомендації, статистику та налаштування.

Новий API автоматичного входу позбавляє від необхідності повторно вводити паролі на різних пристроях: один вхід - і ви авторизовані скрізь.

Інтерфейс macOS Tahoe виконаний у стилі Liquid Glass - з оновленими віджетами, іконками додатків і доком. Рядок меню став повністю прозорим, візуально збільшуючи екран.

Папки тепер можна налаштовувати за допомогою кольорів і емодзі, а багато елементів дизайну iOS перенесені в macOS.

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Spotlight став "розумнішим" і потужнішим

Spotlight отримав найбільше оновлення в історії: тепер він пропонує інтелектуальні рекомендації, вміє запускати дії прямо з пошуку і адаптується до поточних завдань користувача.

Можна створювати події, надсилати повідомлення і навіть керувати додатками - прямо з рядка пошуку. Spotlight став контекстно-залежним, вміє пропонувати часто використовувані файли і дії, а також переглядати історію буфера обміну.

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Інтеграція Apple Intelligence і автоматизація

Підтримка Apple Intelligence розширилася і на Mac: можна швидко підсумовувати тексти, порівнювати нотатки з аудіозаписами або створювати зображення через Image Playground.

iPhone на Mac і оновлена Continuity

У macOS з'явилося iPhone Mirroring - повне відображення інтерфейсу iPhone прямо на Mac, включно з такими функціями, як Live Translation і Call Screening. Також на Mac з'явилися Live Activities, а з панелі меню можна миттєво переходити до взаємодії з iPhone.

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Новий акцент на ігри

Представлено новий застосунок Games для Mac, де відображаються події, досягнення та рекомендації щодо ігор.

Ігрова технологія Metal 4 отримала підтримку передових дисплейних технологій, що відкриває можливості для нових ігор на macOS.

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tvOS 26

Оновлений дизайн tvOS отримав візуальний стиль Liquid Glass - з багатошаровими іконками, що переливаються залежно від контенту на екрані.

В Apple Music з'явиться режим караоке, де iPhone використовується як мікрофон, а відтворення йде через телевізор. Інші учасники можуть підключатися, співати або пропонувати пісні.

VisionOS 26

Початок просторового інтернету

У Safari з'явився спеціальний просторовий режим, аналогічний Reader Mode, який дає змогу переглядати статті та контент в об'ємному середовищі.

Веб-розробники тепер можуть вбудовувати 3D-об'єкти прямо в сторінки, які користувач може "витягнути" в простір. Це стало першим кроком до створення "просторового інтернету".

Просторові додатки

Віджети можна розміщувати в реальному просторі, наприклад, прикріпити годинник до стіни або розмістити прогноз погоди в кутку кімнати.

Додатки "запам'ятовують", де вони були розміщені в просторі, навіть після перезавантаження пристрою.

Оновлені можливості для бізнесу

Компанії можуть ділитися гарнітурами Vision Pro між співробітниками, додано гостьовий режим і нову функцію "Protected Content" - обмеження доступу до певного контенту.

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Оновлення iPadOS 26

Новий рівень багатозадачності

Повноцінна віконна система в стилі macOS: тепер додатки можна розміщувати у вікнах, змінювати їхній розмір, викликати Expose і швидко перемикатися між завданнями.

З'явився рядок меню, завжди доступний у верхній частині екрана. А функція подвійного свайпа додому згортає всі вікна, повертаючи до мінімалістичного вигляду iPad.

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Робота з файлами як на Mac

Застосунок Files отримав новий вигляд списку, налаштування папок із кольорами та іконками, вибір застосунків за замовчуванням і можливість додавати папки прямо в Dock.

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Аудіо та відео для творців контенту

Запис у високій якості тепер можливий прямо на iPad, включно з підтримкою локального запису дзвінків із шумозаглушенням і збереженням вашої аудіодоріжки.

Можливість вибору аудіовходу в кожному додатку і голосова ізоляція доступні у всіх програмах.

Запис можна починати і зупиняти за допомогою AirPods натисканням і утриманням.

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