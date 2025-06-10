Эти устройства Apple не смогут установить обновление iOS 26. Проверьте, есть ли среди них ваше

Три модели iPhone не поддерживают iOS 26

Среди смартфонов, которые не смогут обновиться до iOS 26, оказались сразу три модели:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Если у вас есть одна из этих моделей, обновление не будет доступно.

Один iPad останется без iPadOS 26

Для планшетов ситуация в целом положительная, но исключением стал iPad 7-го поколения, который не получит iPadOS 26. Все остальные iPad на iPadOS 18 смогут установить новую версию системы уже этой осенью.

Большинство Intel-Mac теряют поддержку macOS Tahoe

Продолжается постепенный отказ от устройств с процессорами Intel. В список исключенных из поддержки новой macOS Tahoe попали:

MacBook Air (2020, Intel)

MacBook Pro (2018, все модели)

MacBook Pro (2019, 13- и 15-дюймовые модели)

MacBook Pro (2020, Intel, с двумя портами Thunderbolt)

Mac mini (2018)

iMac (2019)

iMac Pro (2017)

Интересно, что macOS Tahoe продолжит поддерживать MacBook Pro 2020 года с четырьмя портами Thunderbolt, тогда как модель с двумя портами обновления не получит. Apple не поясняет, почему так, но, вероятно, причина связана с процессорами: модели с двумя портами оснащены 8-м поколением Intel Core i5, а с четырьмя - более новым 10-м поколением.

Apple Watch получают обновления

К счастью, все модели Apple Watch, совместимые с watchOS 11, смогут обновиться до watchOS 16. Несмотря на то, что некоторые устройства не получат основные обновления операционных систем, Apple продолжит выпускать для них мелкие обновления и патчи безопасности.