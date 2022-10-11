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Ці правила допоможуть пережити відсутність газу, води та світла

Після обстрілів 10 жовтня електропостачання відновили в 41 населеному пункті (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Росіяни продовжують знищувати критичну інфраструктуру України. Після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу населені пункти в кількох областях.

Хоч наразі тривають активні роботи з відновлення, проте все ж варто знати, що робити в разі повторення надзвичайної ситуації.

Мінреінтеграції підготувало пам’ятку про те, як діяти у разі зникнення освітлення, газопостачання та водопостачання.

Як підготуватися до відсутності газу?

  • Закупіть сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.
  • Підготуйте паяльник для приготування їжі.
  • Створіть запаси продуктів швидкого приготування та довгого зберігання.
  • Якщо така можливість є, то взимку опалюйте житло пічкою.

У газовій мережі аварія. Що робити?

  • Негайно перекрийте вентилі газопостачання до будинку. Допоможіть це зробити сусідам, які цього потребують.
  • Викличте службу допомоги. Не намагайтеся розв'язувати проблему самостійно.
  • Для приготування їжі використовуйте мангали, печі та буржуйки.
  • Ні в якому разі не опалюйте житло буржуйками або дров'яними котлами. Це може призвести до додаткових аварійних ситуацій, що ускладнить усунення аварії.

Як підготуватися до відсутності світла?

  • Запасіться всіма можливими джерелами світла: свічки, ліхтарики, сірники тощо.
  • Завчасно зарядіть ваші гаджети, особливо павербанки, акумулятори та інші подібні пристрої.
  • На випадок довготривалого відключення підготуйте запаси харчів швидкого приготування або вже готових продуктів.

Аварія електромережі. Що робити?

  • Моментально вимкніть усі прилади з розеток. Коли проблему усунуть, можуть дати зависоку напругу, що призведе до пошкодження пристроїв.
  • Не чіпайте дроти на вулиці, що лежать або провисають.
  • Використовуйте свічки та сухий спирт особливо обережно, щоб уникнути пожежі.

Що робити, якщо зникло постачання води?

  • Перекрийте всі крани в будинку чи квартирі.
  • Запасіться питною водою з усіх можливих джерел: бювети, колодязі або їхні шахти, пункти розливу води.
  • Для вживання та приготування їжі використовуйте бутельовану воду, яка продається в магазинах.
  • У жодному разі не використовуйте в побуті воду з відкритих джерел. Вона придатна лише для технічних цілей.

Раніше ми давали дієві способи для збереження заряду телефона якомога довше.

Читайте також, що робити, якщо зник мобільний зв'язок.

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