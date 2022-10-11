Эти правила помогут пережить отсутствие газа, воды и света
После обстрелов 10 октября электроснабжение возобновили в 41 населенном пункте (фото: Getty Images)
Россияне продолжают уничтожать критическую инфраструктуру Украины. После массового вчерашнего удара мгновенно остались без света, воды и газа населенные пункты в нескольких областях.
Хотя сейчас продолжаются активные работы по восстановлению, все же стоит знать, что делать в случае повторения чрезвычайной ситуации.
Минреинтеграции подготовило памятку о том, как действовать при исчезновении освещения, газоснабжения и водоснабжения.
Как подготовиться к отсутствию газа?
- Купите сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них.
- Подготовьте паяльник для приготовления пищи.
- Создайте запасы быстрого приготовления и длительного хранения.
- Если такая возможность есть, то зимой отапливайте жилище печкой.
В газовой сети авария. Что делать?
- Немедленно перекройте вентили газоснабжения в дом. Помогите это сделать соседям, которые в этом нуждаются.
- Вызовите службу помощи. Не пытайтесь решать проблему самостоятельно.
- Для приготовления еды используйте мангалы, печи и буржуйки.
- Ни в коем случае не отапливайте жилье буржуйками или дровяными котлами. Это может привести к дополнительным аварийным ситуациям, что усложнит устранение аварии.
Как подготовиться к отсутствию света?
- Запаситесь всеми возможными источниками света: свечи, фонарики, спички и т.д.
- Заранее зарядите гаджеты, особенно павербанки, аккумуляторы и другие подобные устройства.
- На случай длительного отключения подготовьте запасы пищи быстрого приготовления или готовых продуктов.
Авария электросети. Что делать?
- Моментально выключите все приборы из розеток. При устранении проблемы могут дать слишком высокое напряжение, что приведет к повреждению устройств.
- Не трогайте провода лежащие или провисающие на улице.
- Во избежание пожара используйте свечи и сухой спирт особенно аккуратно.
Что делать, если исчезло водоснабжение?
- Перекройте все краны дома или квартире.
- Запаситесь питьевой водой из всех возможных источников: бюветы, колодцы или их шахты, пункты разлива воды.
- Для употребления и приготовления пищи используйте бутилированную воду, которая продается в магазинах.
- Ни в коем случае не используйте в обиходе воду из открытых источников. Она пригодна только для технических целей.