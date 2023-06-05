Ці породи собак найкраще підходять для квартири. Їх не треба вигулювати щодня!

Мопс

Мопс (фото: Freepik)

Добродушний та малоактивний пес, який любить цілими днями відпочивати. Зовсім не вибагливий у догляді. Коротенька шерсть цих чотирилапих не завдає клопоту.

Чихуахуа

Чихуахуа (фото: Freepik)

Дуже популярний мініатюрний собака. Якщо господар не має змоги його регулярно вигулювати, то тваринка може користуватися домашнім туалетом.

Французький бульдог

Французький бульдог (фото: Freepik)

Оригінальний зовнішній вигляд "француза" приваблює багатьох. Невеликі розміри та коротенька шерсть - очевидні плюси для життя у квартирі.

Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр (фото: Freepik)

Не менш популярні "йорки" - теж чудовий варіант для невеликої території. Також легко привчаються до лотка.

Однак через свої невеликі розміри вони не підходять для сімей з маленькими дітьми. Більшість людей не продають цуценят родинам, де діти молодші шести років. Малеча може ненароком наступити на них або занадто міцно тримати.

Китайська чубата

Китайська чубата (фото: tvaryny.pp.ua)

Життєрадісний "голий" песик з розкішною гривою. Ця декоративна порода гіпоалергенна та дуже лагідна. Тваринка дуже доброзичлива і товариська, вона обожнює увагу та ненавидить самотність. До інших домашніх вихованців нерідко відчувають ревнощі, але за потребою знайдуть спільну мову.