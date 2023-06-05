Ці породи собак найкраще підходять для квартири. Їх не треба вигулювати щодня!

Інколи хочеться завести ще одного члена сім'ї - собаку. Однак варто звертати на породу майбутнього улюбленця, найкраще підходять ті, хто не вибагливий у догляді та легко може бути без регулярного вигулювання.
Про те, які собаки найкраще підходять для життя у квартирі, розповіли на сторінці VMISKE.UA в Instagram.
Добродушний та малоактивний пес, який любить цілими днями відпочивати. Зовсім не вибагливий у догляді. Коротенька шерсть цих чотирилапих не завдає клопоту.
Дуже популярний мініатюрний собака. Якщо господар не має змоги його регулярно вигулювати, то тваринка може користуватися домашнім туалетом.
Оригінальний зовнішній вигляд "француза" приваблює багатьох. Невеликі розміри та коротенька шерсть - очевидні плюси для життя у квартирі.
Не менш популярні "йорки" - теж чудовий варіант для невеликої території. Також легко привчаються до лотка.
Однак через свої невеликі розміри вони не підходять для сімей з маленькими дітьми. Більшість людей не продають цуценят родинам, де діти молодші шести років. Малеча може ненароком наступити на них або занадто міцно тримати.
Життєрадісний "голий" песик з розкішною гривою. Ця декоративна порода гіпоалергенна та дуже лагідна. Тваринка дуже доброзичлива і товариська, вона обожнює увагу та ненавидить самотність. До інших домашніх вихованців нерідко відчувають ревнощі, але за потребою знайдуть спільну мову.
Раніше ми писали про те, які породи собак не тільки не люблять дітей, а й можуть стати небезпечними.
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