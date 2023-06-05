Эти породы собак лучше всего подходят для квартиры. Их не нужно выгуливать каждый день!

Мопс

Мопс (фото: Freepik)

Добродушная и малоактивная собака, которая любит целыми днями отдыхать. Совершенно неприхотлива в уходе. Коротенькая шерсть этих четырехлапых не доставляет хлопот.

Чихуахуа

Чихуахуа (фото: Freepik)

Очень популярная миниатюрная собака. Если хозяин не может ее регулярно выгуливать, то животное может пользоваться домашним туалетом.

Французский бульдог

Французский бульдог (фото: Freepik)

Оригинальный внешний вид "француза" привлекает многих. Небольшие размеры и коротенькая шерсть - очевидные плюсы для жизни в квартире.

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер (фото: Freepik)

Не менее популярные "йорки" - тоже отличный вариант для небольшой территории. Также легко приучаются к лотку.

Однако из-за своих маленьких размеров они не подходят для семей с маленькими детьми. Большинство людей не продают щенков семьям, где дети младше шести лет. Ребенок может ненароком наступить на них или слишком крепко держать.

Китайская хохлатая

Китайская хохлатая (фото: tvaryny.pp.ua)

Жизнерадостная "голая" собачка с роскошной гривой. Эта декоративная порода гипоаллергенна и очень кротка. Животное очень дружелюбное и общительное, оно обожает внимание и ненавидит одиночество. К другим домашним питомцам нередко испытывают ревность, но по необходимости найдут общий язык.