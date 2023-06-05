Эти породы собак лучше всего подходят для квартиры. Их не нужно выгуливать каждый день!

Иногда хочется завести еще одного члена семьи - собаку. Однако следует обращать на породу будущего любимца, лучше всего подходят те, кто неприхотлив в уходе и легко может быть без регулярного выгуливания.
О том, какие собаки лучше всего подходят для жизни в квартире, рассказали на странице VMISKE.UA в Instagram.
Добродушная и малоактивная собака, которая любит целыми днями отдыхать. Совершенно неприхотлива в уходе. Коротенькая шерсть этих четырехлапых не доставляет хлопот.
Очень популярная миниатюрная собака. Если хозяин не может ее регулярно выгуливать, то животное может пользоваться домашним туалетом.
Оригинальный внешний вид "француза" привлекает многих. Небольшие размеры и коротенькая шерсть - очевидные плюсы для жизни в квартире.
Не менее популярные "йорки" - тоже отличный вариант для небольшой территории. Также легко приучаются к лотку.
Однако из-за своих маленьких размеров они не подходят для семей с маленькими детьми. Большинство людей не продают щенков семьям, где дети младше шести лет. Ребенок может ненароком наступить на них или слишком крепко держать.
Жизнерадостная "голая" собачка с роскошной гривой. Эта декоративная порода гипоаллергенна и очень кротка. Животное очень дружелюбное и общительное, оно обожает внимание и ненавидит одиночество. К другим домашним питомцам нередко испытывают ревность, но по необходимости найдут общий язык.
Раньше мы писали о том, какие породы собак не только не любят детей, но могут стать опасными.
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