Ці породи собак найкраще підходять для квартири. Їх не треба вигулювати щодня!

Інколи хочеться завести ще одного члена сім'ї - собаку. Однак варто звертати на породу майбутнього улюбленця, найкраще підходять ті, хто не вибагливий у догляді та легко може бути без регулярного вигулювання.

Про те, які собаки найкраще підходять для життя у квартирі, розповіли на сторінці VMISKE.UA в Instagram.

Мопс

Мопс (фото: Freepik)

Добродушний та малоактивний пес, який любить цілими днями відпочивати. Зовсім не вибагливий у догляді. Коротенька шерсть цих чотирилапих не завдає клопоту.

Чихуахуа

Чихуахуа (фото: Freepik)

Дуже популярний мініатюрний собака. Якщо господар не має змоги його регулярно вигулювати, то тваринка може користуватися домашнім туалетом.

Чихуахуа допитливі, рухливі, активні, дуже сміливі та тямущі. Тваринки доброзичливі до людей, можуть спільно жити з іншими тваринами та дітьми.

Французький бульдог

Французький бульдог (фото: Freepik)

Оригінальний зовнішній вигляд "француза" приваблює багатьох. Невеликі розміри та коротенька шерсть - очевидні плюси для життя у квартирі.

Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр (фото: Freepik)

Не менш популярні "йорки" - теж чудовий варіант для невеликої території. Також легко привчаються до лотка.

Однак через свої невеликі розміри вони не підходять для сімей з маленькими дітьми. Більшість людей не продають цуценят родинам, де діти молодші шести років. Малеча може ненароком наступити на них або занадто міцно тримати.

Китайська чубата

Китайська чубата (фото: tvaryny.pp.ua)

Життєрадісний "голий" песик з розкішною гривою. Ця декоративна порода гіпоалергенна та дуже лагідна. Тваринка дуже доброзичлива і товариська, вона обожнює увагу та ненавидить самотність. До інших домашніх вихованців нерідко відчувають ревнощі, але за потребою знайдуть спільну мову.