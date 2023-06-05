ua ru
Пн, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти породы собак лучше всего подходят для квартиры. Их не нужно выгуливать каждый день!

Новина українською →
Понедельник 05 июня 2023 14:01
Эти породы собак лучше всего подходят для квартиры. Их не нужно выгуливать каждый день! Какие породы собак лучше всего подходят для квартиры (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Иногда хочется завести еще одного члена семьи - собаку. Однако следует обращать на породу будущего любимца, лучше всего подходят те, кто неприхотлив в уходе и легко может быть без регулярного выгуливания.

О том, какие собаки лучше всего подходят для жизни в квартире, рассказали на странице VMISKE.UA в Instagram.

Мопс

Эти породы собак лучше всего подходят для квартиры. Их не нужно выгуливать каждый день!Мопс (фото: Freepik)

Добродушная и малоактивная собака, которая любит целыми днями отдыхать. Совершенно неприхотлива в уходе. Коротенькая шерсть этих четырехлапых не доставляет хлопот.

Чихуахуа

Эти породы собак лучше всего подходят для квартиры. Их не нужно выгуливать каждый день!Чихуахуа (фото: Freepik)

Очень популярная миниатюрная собака. Если хозяин не может ее регулярно выгуливать, то животное может пользоваться домашним туалетом.

Чихуахуа любознательны, подвижны, активны, очень смелы и толковы. Животные дружелюбны к людям, могут совместно жить с другими животными и детьми.

Французский бульдог

Эти породы собак лучше всего подходят для квартиры. Их не нужно выгуливать каждый день!Французский бульдог (фото: Freepik)

Оригинальный внешний вид "француза" привлекает многих. Небольшие размеры и коротенькая шерсть - очевидные плюсы для жизни в квартире.

Йоркширский терьер

Эти породы собак лучше всего подходят для квартиры. Их не нужно выгуливать каждый день!Йоркширский терьер (фото: Freepik)

Не менее популярные "йорки" - тоже отличный вариант для небольшой территории. Также легко приучаются к лотку.

Однако из-за своих маленьких размеров они не подходят для семей с маленькими детьми. Большинство людей не продают щенков семьям, где дети младше шести лет. Ребенок может ненароком наступить на них или слишком крепко держать.

Китайская хохлатая

Эти породы собак лучше всего подходят для квартиры. Их не нужно выгуливать каждый день!Китайская хохлатая (фото: tvaryny.pp.ua)

Жизнерадостная "голая" собачка с роскошной гривой. Эта декоративная порода гипоаллергенна и очень кротка. Животное очень дружелюбное и общительное, оно обожает внимание и ненавидит одиночество. К другим домашним питомцам нередко испытывают ревность, но по необходимости найдут общий язык.

Раньше мы писали о том, какие породы собак не только не любят детей, но могут стать опасными.

Также читайте, какие породы собак признаны самыми злыми в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
тварини дім