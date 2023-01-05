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Ці дешеві продукти дуже корисні для здоров'я: запам'ятайте їх

Список корисних та дешевих продуктів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Першочергово раціон завжди потрібно поповнювати овочами, які в Україні доступні протягом всього року. Деякі корисні продукти не доступні усім, адже їхня ціна надто висока. Однак, є і бюджетні, але малопопулярні серед людей.

Про це розповіла нутриціолог та фізіолог Ольга Дорош в Instagram.

Список дешевих та корисних продуктів

Червоний буряк

Зокрема, такий корисний продукт має багато корисних властивостей:

  • протизапальна дія;
  • сік добре знижує тиск;
  • варений буряк допомагає позбутись запорів і проблем із травленням;
  • містить корисні нітрати, які доставляють кисень до мозку і той краще працює;
  • буряк - природний детокс;⠀
  • багатий калієм, йодом, магнієм і залізом.⠀

Гарбуз

Експерт каже, що такий овоч сприяє:

  • нормалізації травлення (особливо роботі шлунку, жовчного та кишківника);
  • нормалізує рівень холестерину та тиск;
  • в насінні багато цинку (здорові нігті, волосся, шкіра);⠀
  • містить бета-каротин (гарний зір і чудовий настрій);
  • печений гарбуз допомагає боротись із набряками.

Грецький горіх

Він містять корисні для серця, нігтів, волосся, шкіри, гормонів жири. Також нормалізує менструальний цикл, захищає клітини від пошкоджень, має протизапальну дію.

До того ж чудово покращує пам'ять і загалом роботу мозку.

Квашена капуста

Це чудовий продукт для хороших бактерій в кишечнику. Квашена капуста також містить багато вітаміну С, а це саме те, що потрібно у зимовий період.

Квасоля

Фахівець каже, що квасоля дуже позитивно впливає на організм, а саме:

  • джерело рослинного білка;
  • чудове джерело рослинних волокон, які нормалізують роботу органів травлення, рівень цукру та холестерину в крові;
  • містить цинк і мідь.

Нутриціолог додала, що квасолю завжди потрібно замочувати в воді на ніч перед приготуванням. Варити її потрібно з різноманітними спеціями.

Раніше ми повідомляли, які продукти утилізувати після відключення холодильника.

Також ми писали, яка звичайна їжа дуже шкідлива для дітей.

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