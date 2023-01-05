Ці дешеві продукти дуже корисні для здоров'я: запам'ятайте їх

Першочергово раціон завжди потрібно поповнювати овочами, які в Україні доступні протягом всього року. Деякі корисні продукти не доступні усім, адже їхня ціна надто висока. Однак, є і бюджетні, але малопопулярні серед людей.
Про це розповіла нутриціолог та фізіолог Ольга Дорош в Instagram.
Червоний буряк
Зокрема, такий корисний продукт має багато корисних властивостей:
Гарбуз
Експерт каже, що такий овоч сприяє:
Грецький горіх
Він містять корисні для серця, нігтів, волосся, шкіри, гормонів жири. Також нормалізує менструальний цикл, захищає клітини від пошкоджень, має протизапальну дію.
До того ж чудово покращує пам'ять і загалом роботу мозку.
Квашена капуста
Це чудовий продукт для хороших бактерій в кишечнику. Квашена капуста також містить багато вітаміну С, а це саме те, що потрібно у зимовий період.
⠀
Квасоля
Фахівець каже, що квасоля дуже позитивно впливає на організм, а саме:
Нутриціолог додала, що квасолю завжди потрібно замочувати в воді на ніч перед приготуванням. Варити її потрібно з різноманітними спеціями.
Раніше ми повідомляли, які продукти утилізувати після відключення холодильника.
Також ми писали, яка звичайна їжа дуже шкідлива для дітей.