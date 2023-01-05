Эти дешевые продукты очень полезны для здоровья: запомните их

В первую очередь рацион всегда нужно пополнять овощами, которые в Украине доступны в течение всего года. Некоторые полезные продукты не доступны всем, ведь их цена слишком высока. Однако есть и бюджетные, но малопопулярные среди людей.
Об этом рассказала нутрициолог и физиолог Ольга Дорош в Instagram.
Красная свекла
В частности, такой полезный продукт обладает многими полезными свойствами:
Тыква
Эксперт говорит, что такой овощ способствует:
Греческий орех
Он содержит полезные для сердца, ногтей, волос, кожи, гормонов жиры. Также нормализует менструальный цикл, защищает клетки от повреждений, оказывает противовоспалительное действие.
К тому же прекрасно улучшает память и работу мозга.
Квашеная капуста
Это отличный продукт для хороших бактерий в кишечнике. Квашеная капуста также содержит много витамина С, а это именно то, что нужно в зимний период.
⠀
Фасоль
Специалист говорит, что фасоль очень положительно влияет на организм, а именно:
Нутрициолог добавила, что фасоль всегда следует замачивать в воде на ночь перед приготовлением. Варить ее нужно с разными специями.
Ранее мы сообщали, какие продукты утилизировать после отключения холодильника.
Также мы писали, какая обычная пища очень вредна для детей.