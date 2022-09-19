Эта обычная пища опасна для детей: список запрещенных продуктов

Привычная взрослым пища может быть опасна для детей, особенно раннего возраста. Врачи советуют избегать таких продуктов в рационе малышей.

Мед

Младенцам до года не следует давать мед, неважно в сыром виде или термически обработанный.

Поскольку в нем может содержаться бактерия, которая может производить токсины в кишечнике ребенка, что приводит к тяжелому заболеванию - ботулизму. Кишечный тракт младенца недостаточно зрелый, чтобы бороться с этими спорами и токсинами.

Коровье или козье молоко

Ребенок до года не может переваривать ферменты и белки в данном продукте, а также коровье молоко не обеспечивает всех питательных веществ для ребенка.

Сок и газированные напитки

Согласно рекомендациям американской академии педиатрии, дети до года не должны употреблять сок и газированные напитки, старше можно разрешать, но ограничивать в количестве.

В газированных напитках содержится бромированное растительное масло, которое может негативно влиять на нервную систему детей, кожу и память. Кроме того, оба напитка содержат большое количество сахара, что может вызвать кариес и ожирение.

Сыры с плесенью

Потребление данного продукта также небезопасно. Есть риск того, что эти сыры могут содержать бактерию, которая называется листерией. Болезнь вызывает тяжелое и опасное состояние для жизни.

Фото: Сыры с плесенью не самая лучшая еда для детей (pixabay.com)

Цельные орехи, арахис или другие продукты с косточками

Нельзя давать детям, потому что они могут вызвать обструкцию верхних дыхательных путей (непроходимость).

Сырая пища

Сюда входят: яйца, мясо и рыба. Данные продукты должны хорошо термически обрабатываться и в сыром виде ни при каких обстоятельствах не давать деткам.

Сахар и другие подсластители

Многие родители предпочитают искусственные подсластители для своих детей, чтобы избежать сахара. Однако оба варианта не являются лучшими для детей.

Замените эти продукты на натурально подслащенные продукты, такие как свежие фрукты или сухофрукты.

Пища с высоким содержанием соли

Не следует давать такие продукты как консервы, мясные изделия (колбасы, хот-доги, бекон), а также полуфабрикаты, они могут содержать много соли и других специй.

Специи

Специи это удовольствие взрослых, деткам нравится и без них. Если у вас есть желание сделать еду для малыша вкуснее, тогда следует добавлять разные овощи или зелень.