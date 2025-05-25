Ці популярні краплі від алергії можуть лише нашкодити: що не купувати в аптеці

Деякі з найпопулярніших препаратів, якщо ви їх застосуєте при алергії, можуть не лише не допомогти, а й серйозно нашкодити здоров'ю.

Лікар-алерголог Олена Мозирська в інтерв'ю РБК-Україна розповідає, які ліки є популярними, але насправді не працюють, і чому їх слід уникати.

Небезпечні "рятівники": Чому популярні краплі від алергії можуть лише нашкодити? Пояснює алерголог

"Також популярними є судинозвужуючі краплі в ніс, які розкладають ніс, але вони зовсім не лікують симптоми, а лише тимчасово полегшують носове дихання, але мають і негативні впливи на організм", - наголошує Олена Мозирська.

Ці краплі дійсно створюють ілюзію швидкого полегшення. Завдяки звуженню кровоносних судин у слизовій оболонці носа, вони зменшують набряк і дозволяють дихати вільно. Це відчуття комфорту може бути дуже привабливим, особливо коли алергічний нежить перетворює життя на суцільний дискомфорт. Проте, важливо розуміти, що це лише маскування симптомів, а не їх лікування.

"Єдиний метод загартовування організму до алергену - це саме алерген-специфічна імунотерапія", - повідомила фахівець.

Основна проблема судинозвужуючих крапель

Відсутність лікувального ефекту

Вони не впливають на саму причину алергічної реакції – взаємодію організму з алергеном. Ці краплі не знімають запалення, не пригнічують алергічну реакцію і не запобігають подальшому розвитку симптомів. Вони просто тимчасово зменшують набряк, який є одним із проявів алергії.

Ризик звикання та залежності

Це одна з найбільших небезпек судинозвужуючих крапель. При тривалому або надмірному використанні цих препаратів слизова оболонка носа "звикає" до їхньої дії. Щоб досягти того ж ефекту, потрібно збільшувати дозу або частоту прийому. Це призводить до так званого медикаментозного риніту, коли закладеність носа стає постійною, і людина не може дихати без крапель. Таке звикання може розвинутися вже після 5-7 днів безперервного використання.

Пошкодження слизової оболонки

Довготривале використання судинозвужуючих крапель може призвести до атрофії (стоншення) слизової оболонки носа, порушення її функцій, підвищеної сухості та навіть кровотеч. Це робить ніс більш вразливим до інфекцій та інших подразників.

Системний вплив

Хоча краплі призначені для місцевого застосування, деяка кількість речовини може потрапляти в системний кровотік. Це може мати небажані наслідки для людей із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, глаукомою, захворюваннями щитоподібної залози та іншими станами.