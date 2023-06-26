ua ru
Пн, 26 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікар розповіла, чому виникає алергія на фарбу для волосся, і чи можна її позбутися

Новость на русском →
Понеділок 26 червня 2023 08:49
Лікар розповіла, чому виникає алергія на фарбу для волосся, і чи можна її позбутися Фото: Алергія на фарбу для волосся буває у багатьох людей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Алергія для волосся все частіше зустрічається у людей, і вона може виникнути не відразу, а через роки. Після фарбування часто виникає алергічний контактний дерматит, голова дуже свербить, виникають мокрі виразки та інші неприємні симптоми.

Про алергію на фарбу для волосся розповіла Styler лікар-алерголог клініки алергології та імунології AirDOC Анастасія Левченко.

Чому алергія на фарбу для волосся виникає не одразу?

Лікар повідомила, що фарба для волосся - це своєрідний мікс хімічних елементів. Тут є окислювачі, барвники, ароматизатори, консерванти. Після застосування фарби може бути алергічний контактний дерматит.

"Алергія виникає не відразу, оскільки ефект сенсибілізації до цих хімічних складових є накопичувальним. Зазвичай людям потрібен певний проміжок часу - іноді досить тривалий, щоб стати чутливими до хімічного алергену", - повідомила Анастасія.

Чи можна позбавитися алергії на фарбу для волосся назавжди?

Алергічна реакція завжди швидка, а контактний дерматит часто виникає не перші хвилини після застосування фарби, а через час.

"Іншими словами, має відстрочений ефект. На жаль, позбутися такого типу алергії неможливо", - зазначила алерголог.

Але є вихід, тому за допомогою патч-тестування можна встановити, до якого саме компоненту фарби ви чутливі, а потім підібрати фарбу для волосся, у складі якої цього компонента немає. Тобто розв'язати цю проблему досить просто.

Раніше ми писали про 10 найдивніших і рідкісних захворювань у світі, про які ви могли не знати.

Крім того, лікар назвала найрідкісніші продукти, які можуть спричинити алергію.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачи аллергия волосся