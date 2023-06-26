Лікар розповіла, чому виникає алергія на фарбу для волосся, і чи можна її позбутися

Алергія для волосся все частіше зустрічається у людей, і вона може виникнути не відразу, а через роки. Після фарбування часто виникає алергічний контактний дерматит, голова дуже свербить, виникають мокрі виразки та інші неприємні симптоми.

Про алергію на фарбу для волосся розповіла Styler лікар-алерголог клініки алергології та імунології AirDOC Анастасія Левченко.

Чому алергія на фарбу для волосся виникає не одразу?

Лікар повідомила, що фарба для волосся - це своєрідний мікс хімічних елементів. Тут є окислювачі, барвники, ароматизатори, консерванти. Після застосування фарби може бути алергічний контактний дерматит.

"Алергія виникає не відразу, оскільки ефект сенсибілізації до цих хімічних складових є накопичувальним. Зазвичай людям потрібен певний проміжок часу - іноді досить тривалий, щоб стати чутливими до хімічного алергену", - повідомила Анастасія.

Чи можна позбавитися алергії на фарбу для волосся назавжди?

Алергічна реакція завжди швидка, а контактний дерматит часто виникає не перші хвилини після застосування фарби, а через час.



"Іншими словами, має відстрочений ефект. На жаль, позбутися такого типу алергії неможливо", - зазначила алерголог.

Але є вихід, тому за допомогою патч-тестування можна встановити, до якого саме компоненту фарби ви чутливі, а потім підібрати фарбу для волосся, у складі якої цього компонента немає. Тобто розв'язати цю проблему досить просто.