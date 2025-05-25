Эти популярные капли от аллергии могут только навредить: что не покупать в аптеке

Некоторые из самых популярных препаратов, если вы их примените при аллергии, могут не только не помочь, но и серьезно навредить здоровью.

Врач-аллерголог Елена Мозырская в интервью РБК-Украина рассказывает, какие лекарства являются популярными, но на самом деле не работают, и почему их следует избегать.

Опасные "спасатели": Почему популярные капли от аллергии могут только навредить? Объясняет аллерголог

"Также популярны сосудосуживающие капли в нос, которые разлагают нос, но они совсем не лечат симптомы, а лишь временно облегчают носовое дыхание, но имеют и негативные воздействия на организм", - отмечает Елена Мозырская.

Эти капли действительно создают иллюзию быстрого облегчения. Благодаря сужению кровеносных сосудов в слизистой оболочке носа, они уменьшают отек и позволяют дышать свободно. Это ощущение комфорта может быть очень привлекательным, особенно когда аллергический насморк превращает жизнь в сплошной дискомфорт. Однако, важно понимать, что это лишь маскировка симптомов, а не их лечение.

"Единственный метод закаливания организма к аллергену - это именно аллерген-специфическая иммунотерапия", - сообщила специалист.

Основная проблема сосудосуживающих капель

Отсутствие лечебного эффекта

Они не влияют на саму причину аллергической реакции - взаимодействие организма с аллергеном. Эти капли не снимают воспаление, не подавляют аллергическую реакцию и не предотвращают дальнейшее развитие симптомов. Они просто временно уменьшают отек, который является одним из проявлений аллергии.

Риск привыкания и зависимости

Это одна из самых больших опасностей сосудосуживающих капель. При длительном или чрезмерном использовании этих препаратов слизистая оболочка носа "привыкает" к их действию. Чтобы достичь того же эффекта, нужно увеличивать дозу или частоту приема. Это приводит к так называемому медикаментозному риниту, когда заложенность носа становится постоянной, и человек не может дышать без капель. Такое привыкание может развиться уже после 5-7 дней непрерывного использования.

Повреждение слизистой оболочки

Длительное использование сосудосуживающих капель может привести к атрофии (истончению) слизистой оболочки носа, нарушению ее функций, повышенной сухости и даже кровотечениям. Это делает нос более уязвимым к инфекциям и другим раздражителям.

Системное воздействие

Хотя капли предназначены для местного применения, некоторое количество вещества может попадать в системный кровоток. Это может иметь нежелательные последствия для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, глаукомой, заболеваниями щитовидной железы и другими состояниями.