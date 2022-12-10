Ці популярні додатки швидко розряджають телефон: що варто зробити

Які програми швидко розряджають телефон

Зокрема, існує кількість програм, які швидше розряджають телефон. Якщо потрібно зберегти акумулятор телефону, тому варто видалити ці програми.

Facebook і Messenger

Ці програми є одними з найбільш завантажуваних, незалежно від того у вас Android чи iOS. Однак, вони швидше розряджають акумулятор телефону. Щоб виправити це, можна завантажити Facebook Lite та Messenger Lite, адже вони є економічнішими та споживатимуть менше енергії.

Snapchat

Така програма швидко розряджає телефон, незалежно від того, користуєтесь ви нею, чи ні. Все тому, що вона продовжує працювати у фоновому режимі і тому споживає багато енергії.

Microsoft Outlook

Програма електронної пошти Outlook є досить великою та може сильно вплинути на акумулятор смартфона. Тому варто використовувати іншу програму з меншим споживанням енергії.

Tinder

Додаток для знайомств також є енергомістким, оскільки споживає велику кількість енергії. Програма працює у фоновому режимі, щоб мати можливість надсилати й отримувати сповіщення.

Amazon

Цей додаток дуже популярний та споживає багато енергії на телефоні. Найкраще не завантажувати програму, а перейти на сайт Amazon за допомогою браузера.

Youtube та Netflix

Таким програмам для перегляду відео потрібне постійне підключення до інтернету, що і розряджає акумулятор на телефоні. Щоб виправити це, краще завантажити відео, щоб потім переглянути їх у режимі "офлайн".