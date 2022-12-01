Як вберегти телефон під час морозів, щоб не зашкодити акумулятору
Очевидно, що під час користування на морозі навантаження на телефон суттєво збільшується. Адже для підтримки стабільної температури в системі йому потрібно витратити ще більше ресурсу.
Через це заряд акумулятора швидше доходить до нуля.
Як вберегти смартфон під час холоду та не пошкодити його батарею - читайте нижче в матеріалі Styler.
Як захистити смартфон у морози?
Насамперед варто знизити використання телефону на вулиці, коли температура опускається нижче нуля. Покладіть телефон у кишеню, а не в рюкзак чи сумку, де температура також не найтепліша.
Якщо на вулиці дощить або сніжить, уникайте потрапляння крапель на екран. Таким чином теплопровідність пристрою знижується. А якщо вологи буде занадто багато постраждає і сам сенсор.
Проте найбільше в морози страждає акумулятор. Експерти кажуть, що акумулятори, які встановлюють у сучасних смартфонах, ґрунтуються на технології літій-полімер або літій-іон.
З двох різновидів краще холод переносять літій-полімерні. Але все одно на морозі вони розряджаються. При охолодженні смартфона до 0 градусів за Цельсієм акумулятор втратить 20-40% ємності.
Знизьте використання смартфона на вулиці (фото: Freepik)
Як зберегти заряд на холоді?
Загалом те, як працюватиме батарея на холоді, залежить від її стану та догляду протягом усього часу використання. Але все ж дечим допомогти можна.
Не залишайте на зарядці
Ймовірно, що ви також любите поставити телефон на зарядку на всю ніч, і думаєте, що в цьому нічого страшного. Проте саме так батарея й зношується.
Для приладу місткістю 2900 мАг вистачить 2,5-3 години, щоб повністю зарядитися. Після цього починається підживлення і підтримання на позначці 100%, викликаючи у батареї "стресовий стан".
Заряджати телефон, як тільки є можливість
Якщо ви думаєте, що постійне підживлення телефону по 10-15 хвилин триматиме батарею в тонусі, то глибоко помиляєтеся. Краще зарядити телефон один раз і повністю.
До речі, не варто також розряджати його до повного нуля дуже часто. Після досягнення максимального заряду його працездатність з часом може знизитися на 50%.
Щоб зберегти батарею, необхідно утримувати загальний рівень заряду в межах 30-75%. Така експлуатація визнана найбільш ефективною і корисною для смартфона.
Контролюйте температуру девайса
Якщо на вулиці сильний мороз, то телефон може гальмувати та не виконувати своє призначення до кінця. Високі температури призводять до:
- втрати місткості на 25-50%
- виходу гаджета з ладу
- зависання
- періодичного вимкнення
До того ж коли повернетеся додому, не користуйтеся телефоном відразу. Йому потрібно повернутися до кімнатної температури, щоб знову цілковито служити вам ще декілька років.
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