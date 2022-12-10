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Эти популярные приложения быстро разряжают телефон: что следует сделать

Какие приложения быстро разряжают телефон (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска массово обстреливают Украину, из-за этого введены плановые и экстренные отключения электроэнергии. Поэтому важно экономить заряд батареи на телефоне, чтобы дольше им пользоваться.

Об этом пишет SantePlus.

Какие приложения быстро разряжают телефон

В частности, существует количество приложений, которые быстрее разряжают телефон. Если необходимо сохранить аккумулятор телефона, следует удалить эти приложения.

Facebook и Messenger

Эти приложения являются одними из самых скачиваемых, независимо от того у вас Android или iOS. Однако они быстрее разряжают аккумулятор телефона. Чтобы исправить это, можно скачать Facebook Lite и Messenger Lite, ведь они экономичнее и потребляют меньше энергии.

Snapchat

Такое приложение быстро разряжает телефон, независимо от того, пользуетесь ли вы им, или нет. Все потому, что она продолжает работать в фоновом режиме, и поэтому потребляет много энергии.

Microsoft Outlook

Программа электронной почты Outlook достаточно велика и может сильно повлиять на аккумулятор смартфона. Поэтому следует использовать другую программу с меньшим потреблением энергии.

Tinder

Приложение для знакомств также является энергоемким, поскольку потребляет большое количество энергии. Приложение работает в фоновом режиме, чтобы иметь возможность отправлять и получать уведомления.

Amazon

Это приложение очень популярно и потребляет много энергии на телефоне. Лучше всего не загружать приложение, а перейти на сайт Amazon с помощью браузера.

Youtube и Netflix

Таким программам для просмотра видео требуется постоянное подключение к интернету, что и разряжает аккумулятор на телефоне. Чтобы исправить это, лучше загрузить видео, чтобы затем просмотреть их в режиме "офлайн".

Раньше мы сообщали, как уберечь телефон во время морозов, чтобы не повредить аккумулятор.

Также мы писали, как быстро зарядить телефон перед выключением света.

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