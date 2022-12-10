Эти популярные приложения быстро разряжают телефон: что следует сделать

Российские войска массово обстреливают Украину, из-за этого введены плановые и экстренные отключения электроэнергии. Поэтому важно экономить заряд батареи на телефоне, чтобы дольше им пользоваться.
Об этом пишет SantePlus.
В частности, существует количество приложений, которые быстрее разряжают телефон. Если необходимо сохранить аккумулятор телефона, следует удалить эти приложения.
Facebook и Messenger
Эти приложения являются одними из самых скачиваемых, независимо от того у вас Android или iOS. Однако они быстрее разряжают аккумулятор телефона. Чтобы исправить это, можно скачать Facebook Lite и Messenger Lite, ведь они экономичнее и потребляют меньше энергии.
Snapchat
Такое приложение быстро разряжает телефон, независимо от того, пользуетесь ли вы им, или нет. Все потому, что она продолжает работать в фоновом режиме, и поэтому потребляет много энергии.
Microsoft Outlook
Программа электронной почты Outlook достаточно велика и может сильно повлиять на аккумулятор смартфона. Поэтому следует использовать другую программу с меньшим потреблением энергии.
Tinder
Приложение для знакомств также является энергоемким, поскольку потребляет большое количество энергии. Приложение работает в фоновом режиме, чтобы иметь возможность отправлять и получать уведомления.
Amazon
Это приложение очень популярно и потребляет много энергии на телефоне. Лучше всего не загружать приложение, а перейти на сайт Amazon с помощью браузера.
Youtube и Netflix
Таким программам для просмотра видео требуется постоянное подключение к интернету, что и разряжает аккумулятор на телефоне. Чтобы исправить это, лучше загрузить видео, чтобы затем просмотреть их в режиме "офлайн".
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