Ці помилки при приготуванні смузі призводять до різкого збільшення ваги

Фруктові смузі стали для багатьох частиною раціону при схудненні. Деякі помилки при приготуванні такого напою можуть призвести до набору ваги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
До того ж фрукти містять більш ніж достатньо цукру для вашого смузі, без необхідності додавати більше. Інші додані цукри можуть надходити у вигляді рослинного молока і ароматизованих йогуртів.
Якщо ви покладете морозиво в смузі, то це буде вже молочний коктейль. Тобто цей напій вже не можна назвати повністю відповідним стандартам здорового харчування.
До смузі і коктейлів потрібно бути гранично уважними: можна випити набагато більше калорій, ніж ви могли б з'їсти. В невинних, на перший погляд, смузі може міститися безліч прихованих цукрів і жирів.
Не варто думати, що якість тих фруктів, які ви соромитеся покласти на фруктову тарілку, буде менш помітною в соку або смузі. Смак залежить не тільки від приладу, але й від сировини, з якої ви його готуєте. Тому фрукти й овочі вибирайте ретельно.
Звичайно, смузі є чудовими джерелами клітковини, вітамінів та мінералів, але вони складають приблизно 300 калорій, майже вдвічі більше, ніж звичайні закуски. Тому, щоб уникнути набору ваги, зменште кількість напою вдвічі.
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