UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Ці помилки при приготуванні смузі призводять до різкого збільшення ваги

Які помилки при приготування смузі призводять до набору ваги (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фруктові смузі стали для багатьох частиною раціону при схудненні. Деякі помилки при приготуванні такого напою можуть призвести до набору ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

До того ж фрукти містять більш ніж достатньо цукру для вашого смузі, без необхідності додавати більше. Інші додані цукри можуть надходити у вигляді рослинного молока і ароматизованих йогуртів.  

Думати, що смузі не може бути калорійним

Якщо ви покладете морозиво в смузі, то це буде вже молочний коктейль. Тобто цей напій вже не можна назвати повністю відповідним стандартам здорового харчування.

До смузі і коктейлів потрібно бути гранично уважними: можна випити набагато більше калорій, ніж ви могли б з'їсти. В невинних, на перший погляд, смузі може міститися безліч прихованих цукрів і жирів.

Робити смузі з зіпсованих фруктів 

Не варто думати, що якість тих фруктів, які ви соромитеся покласти на фруктову тарілку, буде менш помітною в соку або смузі. Смак залежить не тільки від приладу, але й від сировини, з якої ви його готуєте. Тому фрукти й овочі вибирайте ретельно.

Звичайно, смузі є чудовими джерелами клітковини, вітамінів та мінералів, але вони складають приблизно 300 калорій, майже вдвічі більше, ніж звичайні закуски. Тому, щоб уникнути набору ваги, зменште кількість напою вдвічі.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
похудениеЗдорова їжаВагаЗдоров'яНапоїСмузі