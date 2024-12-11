Ці помилки при приготуванні смузі призводять до різкого збільшення ваги

До того ж фрукти містять більш ніж достатньо цукру для вашого смузі, без необхідності додавати більше. Інші додані цукри можуть надходити у вигляді рослинного молока і ароматизованих йогуртів.

Думати, що смузі не може бути калорійним

Якщо ви покладете морозиво в смузі, то це буде вже молочний коктейль. Тобто цей напій вже не можна назвати повністю відповідним стандартам здорового харчування.

До смузі і коктейлів потрібно бути гранично уважними: можна випити набагато більше калорій, ніж ви могли б з'їсти. В невинних, на перший погляд, смузі може міститися безліч прихованих цукрів і жирів.

Робити смузі з зіпсованих фруктів

Не варто думати, що якість тих фруктів, які ви соромитеся покласти на фруктову тарілку, буде менш помітною в соку або смузі. Смак залежить не тільки від приладу, але й від сировини, з якої ви його готуєте. Тому фрукти й овочі вибирайте ретельно.

Звичайно, смузі є чудовими джерелами клітковини, вітамінів та мінералів, але вони складають приблизно 300 калорій, майже вдвічі більше, ніж звичайні закуски. Тому, щоб уникнути набору ваги, зменште кількість напою вдвічі.