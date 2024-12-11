Эти ошибки при приготовлении смузи приводят к резкому увеличению веса

К тому же фрукты содержат более чем достаточно сахара для вашего смузи, без необходимости добавлять больше. Остальные добавленные сахара могут поступать в виде растительного молока и ароматизированных йогуртов.

Думать, что смузи не может быть калорийным

Если вы положите мороженое в смузи, это будет уже молочный коктейль. То есть, этот напиток уже нельзя назвать полностью соответствующим стандартам здорового питания.

К смузи и коктейлям нужно быть предельно внимательными: можно выпить гораздо больше калорий, чем вы могли бы съесть. В невинных, на первый взгляд, смузи может содержаться множество скрытых сахаров и жиров.

Делать смузи из испорченных фруктов

Не стоит думать, что качество тех фруктов, которые вы стесняетесь положить на фруктовую тарелку, будет менее заметным в соке или в смузи. Вкус зависит не только от прибора, но и от сырья, из которого вы его готовите. Потому фрукты и овощи выбирайте тщательно.

Конечно, смузи являются отличными источниками клетчатки, витаминов и минералов, но они составляют примерно 300 калорий, почти вдвое больше, чем обычные закуски. Поэтому во избежание набора веса уменьшите количество напитка вдвое.