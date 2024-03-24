Що станеться з організмом, якщо щодня пити смузі

Смузі є популярним ранковим напоєм, який може дати організму багато переваг. При регулярному споживанні він здатний підвищувати імунітет та допомагає контролювати вагу. І це ще не всі його корисні властивості.

Про те, як смузі впливає на організм, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Eat This, Not That.

Збагачує організм поживними речовинами

Смузі із різноманітних фруктів та овочів забезпечує широкий спектр основних вітамінів, мінералів і антиоксидантів, необхідних для загального здоров’я.

Якщо вам потрібно отримати трохи більше заліза у своєму раціоні, ви можете об’єднати коктейль і додати багаті залізом продукти, такі як шпинат, тофу або гарбузове насіння. Якщо потрібно більше білка, наповніть свій смузі ягодами, листовою зеленню, горіхами та насінням.

Збільшує споживання овочів

"Багатьом людям важко споживати достатню кількість овочів у своєму щоденному раціоні, а смузі - це простий і смачний спосіб збільшити споживання овочів, не перевантажуючи салатами чи вареними овочами", - каже дієтолог Мері Сабат.

У смузі варто додати також шпинат, капусту, цвітну капусту або авокадо.

Покращує травлення

Якщо ви регулярно вживаєте смузі, багаті клітковиною, він покращить ваше травлення.

"Високий вміст клітковини в смузі може сприяти травленню та регулярній дефекації, допомагаючи запобігти запорам і підтримувати здорову травну систему", - говорить дієтолог.

Для продуктів, багатих на клітковину, які можна додати до своїх смузі, спробуйте такі інгредієнти, як ягоди, насіння чіа, інжир, яблука, овес, какао, консервований гарбуз, мигдаль або авокадо.

Підтримує імунітет

"Деякі вітаміни, мінерали та антиоксиданти, що містяться в смузі, можуть допомогти зміцнити імунну систему, зробивши її більш стійкою до інфекцій і хвороб", - каже Сабат.

Відомо, що вітамін С допомагає підвищити імунітет. Отримати більше цього вітаміну можна за допомогою інгредієнтів для смузі, таких як полуниця, апельсини та апельсиновий сік. Цинк є ще однією важливою поживною речовиною для здорової імунної системи. Додавання вівса, гарбузового насіння, йогурту із цільним молоком, кеш'ю та мигдалю може підвищити рівень цинку, який потребує ваш організм.

Допомагає контролювати вагу

"Включення їх у свій раціон може допомогти вам почуватися ситими та задоволеними, споживаючи при цьому менше калорій", - каже дієтолог.

Можна легко персоналізувати ваші смузі відповідно до конкретних цілей щодо схуднення. Якщо потрібно більше білка, додавайте у напій білковий порошок, горіхи та горіхове масло. Якщо потребуєте більше клітковини, додавайте фрукти, овочі та насіння.

Робить шкіру здоровішою

"Вітаміни та антиоксиданти в деяких смузі можуть сприяти здоров’ю шкіри, борючись з окислювальним стресом і підтримуючи вироблення колагену, що призводить до кращого кольору обличчя та молодшого вигляду", - пояснює Сабат.

Наприклад, такі продукти, як волоські горіхи, мигдаль і авокадо, містять здорові жири, які пов’язують із покращенням здоров’я шкіри. А такі фрукти, як полуниця та ківі, містять вітамін С, поживну речовину, яка сприяє гладкій шкірі та зменшує кількість зморшок.

Додає організму енергії

"Поєднання деяких фруктів і овочів, які містяться в смузі, забезпечує природне джерело енергії, допомагає боротися з втомою та покращує загальний життєвий тонус", - додає дієтолог.

Такі продукти, як йогурт, горіхи, банани, овес, авокадо, ягоди та порошок матча, є звичайними інгредієнтами смузі, які можуть зарядити енергією та відновити сили.