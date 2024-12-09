4 напої, які підсилюють тривогу та порушують роботу мозку

Деякі алкогольні напої можуть сприяти тривожному або депресивному розладу. Дієтолог також пояснив, чим категорично не можна запивати алкоголь, щоб не нашкодити здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Коктейлі

Дієтолог Вісенте Відаль розповів, що коктейлі н аповнені солодкими сиропами та фруктовими соками, які призводять до збільшення рівня цукру в крові.

Цукор у коктейлях спричиняє стрибки та падіння рівня цукру в крові, залишаючи людину нервовою та дратівливою. Ці швидкі коливання можуть призвести до серцебиття, втоми та підвищеного почуття тривоги. Крім того, солодкий смак полегшує надмірне захоплення.

Віскі

Насичений смак віскі має приховані ризики та навіть здатен порушувати роботу мозку. Процес витримки в дерев’яних бочках призводить до бродіння темних алкогольних напоїв. А це може призвести до похмілля та тривоги.

"Темні алкогольні напої мають більш високий рівень цих складних спиртів, до яких вашому мозку важче адаптуватися. Це означає, що ви, швидше за все, почуватиметеся сп’янілим при меншій кількості алкоголю та прокинетеся з підвищеною тривогою", - попереджає експерт.

Горілка

Прозорі спиртні напої містять менше конгенерів, ніж віскі, але високий вміст алкоголю може бути проблематичним, особливо при змішуванні з газованими напоями, такими як тонік.

Карбонізація прискорює всмоктування алкоголю, що може підвищити ризик нервових почуттів і тривожних думок.

Енергетичні напої

Змішування алкоголю з енергетичними напоями може бути особливо небезпечним. Кофеїн в енергетичних напоях маскує седативну дію алкоголю, змушуючи людей пити більше, ніж вони усвідомлюють.

Кофеїн - це стимулятор, який прискорює частоту серцевих скорочень і сам по собі може посилити почуття тривоги. У поєднанні з алкоголем він створює ефект на мозок.

Ризик розвитку низки проблем зі здоров’ям, включаючи рак ротової порожнини, горла та грудей, зростає, чим більше ви п’єте алкоголю.

Вживання продуктів, багатих на білки та вуглеводи, як-от курка або піца, є гарною ідеєю, оскільки вони можуть уповільнити всмоктування алкоголю у кров.