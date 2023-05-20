Ці пенсіонери можуть не платити за комуналку: як отримати 100% знижку

100% знижку на комуналку мають:

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік).

Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу.

Особи, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють / раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти, сфери культури.

На які послуги поширюється пільга

оплата житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

оплата комунальних послуг (централізоване постачання холодної і гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

оплата палива та скрапленого газу.

Важлива умова отримання пільг

Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн).

Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Які особи вважаються тими, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною:

Згідно зі ст. 11 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" до таких належать:

Особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Другої світової війни.

Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються також особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка", яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, "За мужність" трьох ступенів, княгині Ольги трьох ступенів.