Эти пенсионеры могут не платить за коммуналку: как получить 100% скидку

100% скидку на коммуналку имеют:

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены семей умершего, имеющего особые заслуги перед Родиной (родители, жена (супруг).

Пенсионеры, ранее работавшие педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа.

Лица, проживающие в сельской местности и поселках городского типа, работающие / ранее работавшие в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях, сфере культуры.

На какие услуги распространяется льгота

оплата жилья (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом;

оплата коммунальных услуг (централизованное снабжение холодной и горячей водой, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе транспортировка, распределение и снабжение), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

оплата топлива и сжиженного газа.

Важное условие получения льгот

Льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн).

Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает.

Какие лица считаются теми, кто имеет особые заслуги перед Родиной:

Согласно ст. 11 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" к таким относятся:

Лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, лица, награжденные четырьмя и более медалями "За отвагу", а также Герои Социалистического Труда, удостоенные этого звания за труд в период Второй мировой войны.

Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, считаются также лица, принимавшие непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", которых, начиная с 2014 года, награждено орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, "За мужество" трех степеней, княгини Ольги трех степеней.