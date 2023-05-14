У ПФУ зробили оголошення, яке стосується всіх пенсіонерів і не тільки

В Пенсійному фонді України зробили оголошення, яке стосується всіх пенсіонерів і не тільки. У Фонді нагадали, як дізнатися про перерахунок пенсій, індексацію, виплати ВПЛ, нарахування субсидій та про інші важливі соціальні послуги.

Про це розповіли в Telegram-каналі Пенсійного фонду України

В ПФУ працює контакт-центр "Протягом квітня 2023 року консультанти Контакт-центру Фонду надали громадянам 31 038 роз’яснень норм чинного законодавства", - поділилися інформацією в ПФУ. У консультантів ви зможете дізнатися про таке: порядок проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам;

індексації пенсій;

призначення, виплати житлових субсидій;

умови призначення та виплати пенсій під час воєнного стану;

оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам;

здійснення страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві;

дистанційне подання документів до Фонду;

е-лікарняні та е-трудові. Куди і як звертатися за консультацією Щоб зв'язатися зі спеціалістами Пенсійного фонду, можна зателефонувати за номерами: 0-800-503-753 (безкоштовно)

044-281-08-70 (зі стаціонарних і мобільних за тарифами оператора)

044-281-08-71 (зі стаціонарних і мобільних за тарифами оператора) Прийом дзвінків здійснюється: з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00

в суботу з 8:00 до 14:00

неділя - вихідний Крім того додаткову інформацію ви можете знайти на сайті ПФУ і в соцмережах Фонду: portal.pfu.gov.ua

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