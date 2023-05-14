У ПФУ зробили оголошення, яке стосується всіх пенсіонерів і не тільки
В Пенсійному фонді України зробили оголошення, яке стосується всіх пенсіонерів і не тільки. У Фонді нагадали, як дізнатися про перерахунок пенсій, індексацію, виплати ВПЛ, нарахування субсидій та про інші важливі соціальні послуги.
Про це розповіли в Telegram-каналі Пенсійного фонду України
В ПФУ працює контакт-центр
"Протягом квітня 2023 року консультанти Контакт-центру Фонду надали громадянам 31 038 роз’яснень норм чинного законодавства", - поділилися інформацією в ПФУ.
У консультантів ви зможете дізнатися про таке:
- порядок проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам;
- індексації пенсій;
- призначення, виплати житлових субсидій;
- умови призначення та виплати пенсій під час воєнного стану;
- оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам;
- здійснення страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві;
- дистанційне подання документів до Фонду;
- е-лікарняні та е-трудові.
Куди і як звертатися за консультацією
Щоб зв'язатися зі спеціалістами Пенсійного фонду, можна зателефонувати за номерами:
- 0-800-503-753 (безкоштовно)
- 044-281-08-70 (зі стаціонарних і мобільних за тарифами оператора)
- 044-281-08-71 (зі стаціонарних і мобільних за тарифами оператора)
Прийом дзвінків здійснюється:
- з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00
- в суботу з 8:00 до 14:00
- неділя - вихідний
Крім того додаткову інформацію ви можете знайти на сайті ПФУ і в соцмережах Фонду:
Раніше ми писали про важливу заяву, яку зробили в Пенсійному фонді.
Крім того читайте, як дізнатися про свій страховий стаж не виходячи з дому, скільки потрібно відпрацювати для виходу на пенсію і як докупити стаж, якщо його не вистачає.