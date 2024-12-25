Ці парфуми - головний тренд 2025 року. Названо найкращі аромати, з якими не соромно вийти на вулицю

Головні тренди в ароматах на 2025 рік

Так, блогерка розповіла, що в новому році будуть модними дуже різні парфуми. Серед них є як хітові аромати, про які вже всі знають, так і новинки, з якими ще не всі встигли познайомитися. І з ними точно буде не соромно вийти на вулицю.

Гурманіка та карамельні аромати

Мало хто не любить приємні та солоденькі парфуми. І у 2025 році головним трендом стануть саме такі аромати, особливо карамельні. Блогерка навела одразу декілька прикладів, на які слід звернути увагу:

Bianco Latte - Giardini di Toscana

Guimauve de Nöel 31 - Parle Moi

Amore Caffe - Mancera

Lira - Xerjoffї

Caramel Dream - Sabrina Carpenter

Van Py Rhum - Lorenzo Pazzaglia

Sea Salt Caramel - Bohoboco.

Парфуми з нотками кавуна

Багато хто вже забув про цей свіжий та одночасно солодкий шлейф, який залишає після себе парфум з кавуном. І у 2025 році такі аромати знову будуть в тренді. Саме тому модницям вже слід придивитися до цих "легенд":

L`Imperatrice - Dolce & Gabbana

Sorbetto Rosso - Escada

Вишневі аромати

Так, вони знову будуть в тренді. Але не обов'язково бігти купувати всім відомий Lost Cherry. Блогерка назвала парфуми з вишневою нотою, які подобаються їй набагато більше:

Cherry Ink - Lorenzo Pazzaglia

Vicebomb - Simone Andreoli.

Гендерно-нейтральні парфуми

Такі аромати бувають цитрусовими, з сандалом або ароматичними травами. Також це можуть бути мінеральні композиції та навіть солоні парфуми.

Якщо ви шукаєте такі аромати, блогерка радить придивитися до бренду Orebella.

Окрім цього, в моді будуть парфуми з простими пірамідами, де не буває понад 3 ноти. Один з таких варіантів - аромати від Perroy. А ще дуже трендовим буде метод Layering. Як пояснила "Парфумерна Mommy", це нашарування парфумів один на одного для створення власних та неповторних ароматних поєднань.