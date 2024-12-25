Ці парфуми - головний тренд 2025 року. Названо найкращі аромати, з якими не соромно вийти на вулицю

Солодкі, фруктові, унісекс - якщо ви хочете підібрати парфум, але не знаєте, які аромати будуть модними у новому році, не обов'язково робити це наосліп.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), блогерка з ніком "Парфумерна Mommy" на своїй сторінці в Instagram назвала головні аромати 2025 року, з якими ви будете наймоднішою.
Так, блогерка розповіла, що в новому році будуть модними дуже різні парфуми. Серед них є як хітові аромати, про які вже всі знають, так і новинки, з якими ще не всі встигли познайомитися. І з ними точно буде не соромно вийти на вулицю.
Мало хто не любить приємні та солоденькі парфуми. І у 2025 році головним трендом стануть саме такі аромати, особливо карамельні. Блогерка навела одразу декілька прикладів, на які слід звернути увагу:
Багато хто вже забув про цей свіжий та одночасно солодкий шлейф, який залишає після себе парфум з кавуном. І у 2025 році такі аромати знову будуть в тренді. Саме тому модницям вже слід придивитися до цих "легенд":
L`Imperatrice - Dolce & Gabbana
Sorbetto Rosso - Escada
Так, вони знову будуть в тренді. Але не обов'язково бігти купувати всім відомий Lost Cherry. Блогерка назвала парфуми з вишневою нотою, які подобаються їй набагато більше:
Такі аромати бувають цитрусовими, з сандалом або ароматичними травами. Також це можуть бути мінеральні композиції та навіть солоні парфуми.
Якщо ви шукаєте такі аромати, блогерка радить придивитися до бренду Orebella.
Окрім цього, в моді будуть парфуми з простими пірамідами, де не буває понад 3 ноти. Один з таких варіантів - аромати від Perroy. А ще дуже трендовим буде метод Layering. Як пояснила "Парфумерна Mommy", це нашарування парфумів один на одного для створення власних та неповторних ароматних поєднань.
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