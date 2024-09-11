Осінь у флаконі. Найкращі небанальні парфуми для жінок, якими не будуть пахнути всі

Осінь - це прекрасний сезон, який вже ненасичений таким сонцем та спекою. Відповідно жінкам хочеться змінити свій парфум, який буде сприяти настрою та тішити власницю.

В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) пропонуємо вам небанальні парфуми, які ви не почуєте від кожної другої жінки на вулиці.

Найкращі небанальні парфуми на осінь 2024

Black Tie Celine

Black Tie Celine - це аромат унісекс, але впевненим жінкам, які прагуть до свободи, будуть дуже личити. Black Tie - це не новий аромат, він випущений у 2019 році. Композицію складають наступні ноти та акорди: Ірис, Кедр, Мох, Мускус та Ваніль.

Delphinus від Creed

Цей аромат також унісекс, підійде як чоловікам, так і жінкам. Парфум - новий, випущений у 2024 році, але вже встиг сподобатися тим, у кого бездоганний смак.

Верхня нота: Ірис; нота серця: Ладан; базова нота Ваніль. Аромат відкривається яскравими нотами чорного та рожевого перцю, які надають аромату динамічності та енергії.

Balenciaga Paris 10 Avenue George V L'Essence

Акцент в парфумі зроблено на листі фіалки, оточених зеленими, трохи металевими нотами. Це як душа свіжості, чиста та вібруюча, імпульсивна та неоднозначна, захована у флакон. Але осінь - це теж час для цього аромату.

Oud Saphir Atelier Cologne

Oud Saphir Atelier Cologne - це аромат для чоловіків та жінок.Верхні ноти: Бергамот, Рожевий перець та Амбретта; ноти серця: Шкіра, Береза ​​та Жасмін; ноти бази: дерево Агар, Береза ​​та Ваніль. На шкірі відчувається, як неймовірно м'яка, ледь солодкувата шкіра. Абсолютно "незаїжджений" аромат

Nobile 1942 Estroverso

Це благородний союз цитрусових та фужерних акордів з теплими деревними нотами. Насичений, свіжий і м'який аромат гармонійно прикрашає і чуттєву жіночу натуру, і чоловічу вольову сутність. Призначення парфуму - зробити образ ефектним і неповторним.

Etat Libre d`Orange Rien Etat Libre d`Orange Rien

Забудьте про правила, обмеження та кордони. Парфумована вода унісекс Etat Libre d’Orange Rien чудово підходить для всіх, хто не боїться виділятися з натовпу. Шипровий та древесний аромат, який зробить образ незабутнім та небанальним.

У складі - альдегіди, шкіра, бурштин, пачулі, мох, ладан, троянда, стиракс, лабданум, тмин, чорний перець.

Serge Lutens Jeux de Peau

Східний деревний парфум Jeux de Peau призначений як для чоловіків, так і для жінок. Спокійний, теплий, затишний, радісний, багатогранний, дуже оригінальний аромат від Serge Lutens відбиває запах французької булочної: свіжий, теплий, хліб, що підрум'янився, абрикосове варення, молоко, аромат дерев'яних меблів - і все це в легкому смачному серпанку.