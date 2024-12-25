Эти духи - главный тренд 2025 года. Названы лучшие ароматы, с которыми не стыдно выйти на улицу

Главные тренды в ароматах на 2025 год

Так, блогерша рассказала, что в новом году будут модными очень разные парфюмы. Среди них есть как хитовые ароматы, о которых уже все знают, так и новинки, с которыми еще не все успели познакомиться. И с ними точно будет не стыдно выйти на улицу.

Гурманика и карамельные ароматы

Мало кто не любит приятные и сладенькие духи. И в 2025 году главным трендом станут именно такие ароматы, особенно карамельные. Блогерша привела сразу несколько примеров, на которые следует обратить внимание:

Bianco Latte - Giardini di Toscana

Guimauve de Nöel 31 - Parle Moi

Amore Caffe - Mancera

Lira - Xerjoffi

Caramel Dream - Sabrina Carpenter

Van Py Rhum - Lorenzo Pazzaglia

Sea Salt Caramel - Bohoboco.

Духи с нотками арбуза

Многие уже забыли об этом свежем и одновременно сладком шлейфе, который оставляет после себя парфюм с арбузом. И в 2025 году такие ароматы снова будут в тренде. Именно поэтому модницам уже следует присмотреться к этим "легендам":

L`Imperatrice - Dolce & Gabbana

Sorbetto Rosso - Escada

Вишневые ароматы

Да, они снова будут в тренде. Но не обязательно бежать покупать всем известный Lost Cherry. Блогерша назвала духи с вишневой нотой, которые нравятся ей гораздо больше:

Cherry Ink - Lorenzo Pazzaglia

Vicebomb - Simone Andreoli.

Гендерно-нейтральные духи

Такие ароматы бывают цитрусовыми, с сандалом или ароматическими травами. Также это могут быть минеральные композиции и даже соленые духи.

Если вы ищете такие ароматы, блогерша советует присмотреться к бренду Orebella.

Кроме этого, в моде будут духи с простыми пирамидами, где не бывает более 3 нот. Один из таких вариантов - ароматы от Perroy. А еще очень трендовым будет метод Layering. Как объяснила "Парфюмерна Mommy", это наслоение духов друг на друга для создания собственных и неповторимых ароматных сочетаний.