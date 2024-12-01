10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній ноті

Зима - це не лише сезон гарячого чаю, пухнастих шарфів, а й чудовий час для зміни парфуму. У холодну пору року аромати розкриваються по-іншому: тепліші, насиченіші композиції ідеально доповнюють зимову атмосферу, огортаючи теплом і комфортом.

РБК-Україна (проект Styler) підготували добірку з десяти найкращих жіночих парфумів, які створять ваш зимовий настрій.

Як обрати зимовий аромат?

У холодну пору року найкраще розкриваються аромати з теплими та насиченими нотами:

Ваніль, амбра, мускус - створюють затишок і зігрівають.

Деревні ноти (сандал, кедр, уд) - додають глибини та шлейфу.

Прянощі (кориця, кардамон, шафран) - створюють святкову атмосферу.

Maison Francis Kurkdjian - Baccarat Rouge 540

Цей культовий аромат підкорив серця багатьох завдяки своїй унікальній композиції. Поєднання нот амбри, шафрану, жасмину та ялинової смоли створює теплий, магнетичний аромат, який залишає незабутній шлейф.

Dior - Hypnotic Poison

Чуттєвий і загадковий аромат, який зігріває в холодні дні. Ноти ванілі, мигдалю, кокоса та жасмину роблять його ідеальним вибором для вечірніх виходів.

Jo Malone - Velvet Rose & Oud

Глибокий аромат із нотами чорної троянди, деревного уда та спецій. Це ідеальне поєднання для тих, хто шукає парфум із східними акцентами, що додають розкоші.

Chanel - Coco Noir

Елегантний і насичений аромат, який розкривається нотами грейпфрута, троянди, бобів тонка і пачулі. Chanel Coco Noir — це класика, яка підкреслює стиль та шарм. Завжди модно та поза часом!

Yves Saint Laurent - Libre Intense

Зимова версія цього популярного аромату стала більш насиченою та теплою. Ноти лаванди, ванілі, апельсинового цвіту і меду роблять його одночасно солодким і свіжим.

Tom Ford - Tobacco Vanille

Цей парфум асоціюється із затишком біля каміна. Поєднання солодкої ванілі, тютюнового листя, спецій та какао створює теплий, насичений аромат, ідеальний для зимових вечорів. Абсолютний хіт та мастхев на зиму!

Byredo - Gypsy Water

Для тих, хто любить свіжість навіть узимку, цей аромат стане чудовим вибором. Ноти ялівцю, сосни, лимону і ванілі нагадують про морозні зимові прогулянки серед сніжного лісу.

Guerlain - Mon Guerlain Intense

Цей парфум створений для жінок, які хочуть відчувати себе впевнено. У ньому гармонійно поєднуються ноти лаванди, ванілі, ірису та пачулі.

Mugler - Alien Essence Absolue

Цей аромат переносить у чарівний зимовий вечір. Амбра, ваніль, білий жасмин і мускус створюють магнетичну та таємничу композицію.

Lancome - La Nuit Trésor

Це парфум для романтичних зимових побачень. Чорна троянда, орхідея, ваніль, праліне та ладану додають йому чуттєвості та розкоші.