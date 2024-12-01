ua en ru
Нд, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній ноті

Неділя 01 грудня 2024 13:00
UA EN RU
10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній ноті Топ-10 жіночих парфумів на зиму (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Зима - це не лише сезон гарячого чаю, пухнастих шарфів, а й чудовий час для зміни парфуму. У холодну пору року аромати розкриваються по-іншому: тепліші, насиченіші композиції ідеально доповнюють зимову атмосферу, огортаючи теплом і комфортом.

РБК-Україна (проект Styler) підготували добірку з десяти найкращих жіночих парфумів, які створять ваш зимовий настрій.

Як обрати зимовий аромат?

У холодну пору року найкраще розкриваються аромати з теплими та насиченими нотами:

  • Ваніль, амбра, мускус - створюють затишок і зігрівають.
  • Деревні ноти (сандал, кедр, уд) - додають глибини та шлейфу.
  • Прянощі (кориця, кардамон, шафран) - створюють святкову атмосферу.

Maison Francis Kurkdjian - Baccarat Rouge 540

Цей культовий аромат підкорив серця багатьох завдяки своїй унікальній композиції. Поєднання нот амбри, шафрану, жасмину та ялинової смоли створює теплий, магнетичний аромат, який залишає незабутній шлейф.

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній нотіDior - Hypnotic Poison

Чуттєвий і загадковий аромат, який зігріває в холодні дні. Ноти ванілі, мигдалю, кокоса та жасмину роблять його ідеальним вибором для вечірніх виходів.

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній ноті

Jo Malone - Velvet Rose & Oud

Глибокий аромат із нотами чорної троянди, деревного уда та спецій. Це ідеальне поєднання для тих, хто шукає парфум із східними акцентами, що додають розкоші.

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній ноті

Chanel - Coco Noir

Елегантний і насичений аромат, який розкривається нотами грейпфрута, троянди, бобів тонка і пачулі. Chanel Coco Noir — це класика, яка підкреслює стиль та шарм. Завжди модно та поза часом!

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній ноті

Yves Saint Laurent - Libre Intense

Зимова версія цього популярного аромату стала більш насиченою та теплою. Ноти лаванди, ванілі, апельсинового цвіту і меду роблять його одночасно солодким і свіжим.

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній нотіTom Ford - Tobacco Vanille

Цей парфум асоціюється із затишком біля каміна. Поєднання солодкої ванілі, тютюнового листя, спецій та какао створює теплий, насичений аромат, ідеальний для зимових вечорів. Абсолютний хіт та мастхев на зиму!

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній нотіByredo - Gypsy Water

Для тих, хто любить свіжість навіть узимку, цей аромат стане чудовим вибором. Ноти ялівцю, сосни, лимону і ванілі нагадують про морозні зимові прогулянки серед сніжного лісу.

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній нотіGuerlain - Mon Guerlain Intense

Цей парфум створений для жінок, які хочуть відчувати себе впевнено. У ньому гармонійно поєднуються ноти лаванди, ванілі, ірису та пачулі.

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній нотіMugler - Alien Essence Absolue

Цей аромат переносить у чарівний зимовий вечір. Амбра, ваніль, білий жасмин і мускус створюють магнетичну та таємничу композицію.

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній ноті

Lancome - La Nuit Trésor

Це парфум для романтичних зимових побачень. Чорна троянда, орхідея, ваніль, праліне та ладану додають йому чуттєвості та розкоші.

10 найкращих жіночих парфумів на зиму: тепло, затишок і стиль у кожній ноті

Раніше ми писали про 10 парфумів, які продаються найкраще всього у світі.

Дізнайтеся про найкращі небанальні парфуми для жінок, якими не будуть пахнути всі.

В матеріалі використані джерела - Makeup, Notino, Brocard, Fragrantica.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Стиль життя Парфуми
NEWS
Нові правила набули чинності. Як отримати бронь від мобілізації з 1 грудня
Нові правила набули чинності. Як отримати бронь від мобілізації з 1 грудня