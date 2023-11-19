Ці методи не лікують. Флеболог пояснила, які процедури при варикозі є марною тратою грошей

Серед українців досі популярні методи усунення варикозу, які лише витрачають кошти та дорогоцінний час. Поки люди вірять у ці способи, хвороба прогресує та наближає серйозні наслідки.

Про те, які процедури не допомагають вилікувати варикоз, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію флеболога Ліни Гріншпун в Instagram .

Гірудотерапія - лікування п'явками

У слині п'явок міститься багато речовин і мікроорганізмів, які викликають інфекційні захворювання та хронічне запалення.

Застосування кремів, гелів, мазей

Ці засоби лише тимчасово полегшують симптоми, але вони не здатні вилікувати причину хвороби.

Курс крапельниць

"Ефективність цього методу не доведена науково. Препарати, які вводяться крапельницею, ніяк не впливають на варикоз", - каже флеболог.

Самостійний вибір компресійного трикотажу

"Компресійна білизна потрібна у період реабілітації, коли варикоз вже видалений спеціалістом. Вибрати самостійно клас трикотажу буде важко, його має підібрати лікар", - зазначає Гріншпун.

Які продукти не можна їсти при варикозі

Надлишкова маса тіла через погане харчування навантажує венозну систему, і може бути одним із факторів розвитку варикозної хвороби.

"Щоб привести себе в форму і врятувати судини, читайте перелік продуктів, які не можна вживати при варикозі", - каже флеболог.

Потрібно виключити з раціону:

гострі, жирні та смажені страви

борошняні вироби (випічку, рулети, тістечка)

солодощі, зокрема цукерки та льодяники

соуси та кетчупи

копчені та консервовані продукти

алкоголь

страви, що містять велику кількість солі та спецій

"Вживайте більше рослинної їжі - кольорові овочі та фрукти містять біофлаваноїди - речовини, які зміцнюють стінки судин", - радить лікар.

Як правильно лікувати варикоз

Стан пацієнта має оцінити лікар, а тоді уже призначити метод лікування. У певних ситуаціях рекомендованою є операція - ендовенозна лазерна абляція. Зазвичай такі втручання тривають до 60 хвилин під місцевою анестезією. Всі маніпуляції виконуються через проколи голкою, під контролем УЗД.

"Ця процедура швидка та безболісна. Найголовніше, що вам варто знати - після процедури у ваших ніжок почнеться нове життя", - каже лікар.