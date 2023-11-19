Эти методы не лечат. Флеболог объяснила, какие процедуры при варикозе являются пустой тратой денег

Среди украинцев до сих пор популярны методы устранения варикоза, которые тратят только средства и драгоценное время. Пока люди верят этим способам, болезнь прогрессирует и приближает серьезные последствия.

О том, какие процедуры не помогают вылечить варикоз, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лины Гриншпун в Instagram .

Гирудотерапия - лечение пиявками

В слюне пиявок содержится много веществ и микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания и хроническое воспаление.

Применение кремов, гелей и мазей

Эти средства лишь временно упрощают симптомы, но они не способны вылечить причину болезни.

Курс капельниц

"Эффективность этого метода не доказана научно. Препараты, которые вводятся капельницей, никак не влияют на варикоз", - говорит флеболог.

Самостоятельный выбор компрессионного трикотажа

"Компрессионное белье нужно в период реабилитации, когда варикоз уже удален специалистом. Выбрать самостоятельно класс трикотажа будет сложно, его должен подобрать врач", - отмечает Гриншпун.

Какие продукты нельзя есть при варикозе

Избыточная масса тела из-за плохого питания нагружает венозную систему и может быть одним из факторов развития варикозной болезни.

"Чтобы привести себя в форму и спасти сосуды, читайте список продуктов, которые нельзя употреблять при варикозе", - говорит флеболог.

Следует исключить из рациона:

острые, жирные и жареные блюда

мучные изделия (выпечку, рулеты, пирожные)

сладости, в частности конфеты и леденцы

соусы и кетчупы

копченые и консервированные продукты

алкоголь

блюда, содержащие большое количество соли и специй

"Употребляйте больше растительной пищи - цветные овощи и фрукты содержат биофлаваноиды - вещества, которые укрепляют стенки сосудов", - советует врач.

Как правильно лечить варикоз

Состояние пациента должно оценить врач, а затем назначить метод лечения. В определенных ситуациях рекомендуется операция - эндовенозная лазерная абляция. Обычно такие вмешательства длятся до 60 минут под местной анестезией. Все манипуляции производятся через проколы иглой, под контролем УЗИ.

"Эта процедура быстрая и безболезненная. Самое главное, что вам следует знать - после процедуры у ваших ножек начнется новая жизнь", - говорит врач.