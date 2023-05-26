Ці медикаменти завжди повинні бути в дитячій аптечці: список від провізора

Діти - це завжди непередбачувано, тому батькам варто мати з собою все необхідне на випадок різних ситуацій. Коли йдете на тривалу прогулянку або збираєтеся в поїздку, обов'язково перевіряйте дитячу аптечку.

А що в ній повинно бути, розповіла провізор Ольга Міллер на своїй сторінці в Instagram.