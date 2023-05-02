Названо продукти, які викликають алергію у дітей: детальний список

Алергія - реакція організму на будь-який подразник, який може бути і зовнішнім, і внутрішнім. Зараз алергія у дітей стала дуже поширеним захворюванням. Тому важливо знати, які продукти можуть викликати алергію та як від неї вберегтись.

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Чому виникає алергія

До основних причин виникнення харчової алергії у дітей експерти віднесли:

короткий період природного вигодовування дітей;

генетична чи спадкова схильність;

доза алергену та частота введення;

вік дитини на момент, коли відбувся перший контакт з алергеном;

зниження імунітету кишківника (місцевого);

зміни у складі міклофлори кишківника.

Які продукти провокують алергію

коров'яче молоко - найсильніший алерген у 90% дітей;

риба - алергія на білок, яка спостерігається у 98% дітей (креветки, ікра, раки, устриці та омари);

яйця - виникає алергія на білок або жовток.;

пшениця та жито - найбільш алергічні злакові культури;

фрукти, ягоди, овочі - особливо сезонні;

продукти з грибками - квас, кефір.

До продуктів, які мають високий рівень алергічних реакцій належать: яйця та куряче м'ясо, коров'яче молоко, цитрусові, риба, мед, шоколад, горіхи, гриби, какао, жито, малина, суниця, полуниця, ананас, хурма, чорна смородина, гірчиця, морква, помідори, буряк та виноград.

У список продуктів, які мають середній рівень алергічних реакцій, належать: червона смородина, персики, рис, абрикоси, журавлина, кукурудза, зелений перець, горох, гречка, картопля, індичка та свинина.

Важливо, що з віком підвищується стійкість організму до більшості харчових продуктів-алергенів. Однак це практично не стосується алергенів риби, морепродуктів і горіхів.

До того ж важливо в період раннього дитячого віку (до 5 років) годувати дітей тільки натуральними продуктами з мінімальним вмістом різних харчових добавок, штучних барвників та ароматизаторів.