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Названо продукти, які викликають алергію у дітей: детальний список

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Вівторок 02 травня 2023 16:50
Названо продукти, які викликають алергію у дітей: детальний список Чому виникає в дітей алергія (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Алергія - реакція організму на будь-який подразник, який може бути і зовнішнім, і внутрішнім. Зараз алергія у дітей стала дуже поширеним захворюванням. Тому важливо знати, які продукти можуть викликати алергію та як від неї вберегтись.

Про це повідомили на сторінці медичної спільноти "Doc.ua" в Instagram.

Чому виникає алергія

До основних причин виникнення харчової алергії у дітей експерти віднесли:

  • короткий період природного вигодовування дітей;
  • генетична чи спадкова схильність;
  • доза алергену та частота введення;
  • вік дитини на момент, коли відбувся перший контакт з алергеном;
  • зниження імунітету кишківника (місцевого);
  • зміни у складі міклофлори кишківника.

Які продукти провокують алергію

  • коров'яче молоко - найсильніший алерген у 90% дітей;
  • риба - алергія на білок, яка спостерігається у 98% дітей (креветки, ікра, раки, устриці та омари);
  • яйця - виникає алергія на білок або жовток.;
  • пшениця та жито - найбільш алергічні злакові культури;
  • фрукти, ягоди, овочі - особливо сезонні;
  • продукти з грибками - квас, кефір.

До продуктів, які мають високий рівень алергічних реакцій належать: яйця та куряче м'ясо, коров'яче молоко, цитрусові, риба, мед, шоколад, горіхи, гриби, какао, жито, малина, суниця, полуниця, ананас, хурма, чорна смородина, гірчиця, морква, помідори, буряк та виноград.

У список продуктів, які мають середній рівень алергічних реакцій, належать: червона смородина, персики, рис, абрикоси, журавлина, кукурудза, зелений перець, горох, гречка, картопля, індичка та свинина.

Важливо, що з віком підвищується стійкість організму до більшості харчових продуктів-алергенів. Однак це практично не стосується алергенів риби, морепродуктів і горіхів.

До того ж важливо в період раннього дитячого віку (до 5 років) годувати дітей тільки натуральними продуктами з мінімальним вмістом різних харчових добавок, штучних барвників та ароматизаторів.

Раніше ми називали головні симптоми алергії на цитрусові.

Також ми писали, у кого може виникнути алергія на алкоголь і як її розпізнати.

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