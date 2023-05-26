ua ru
Пт, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти медикаменты всегда должны быть в детской аптечке: список от провизора

Новина українською →
Пятница 26 мая 2023 13:46
Эти медикаменты всегда должны быть в детской аптечке: список от провизора Что положить в детскую аптечку (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Дети - это всегда непредсказуемо, поэтому родителям следует иметь с собой все необходимое на случай разных ситуаций. Когда идете на длительную прогулку или собираетесь в поездку, обязательно проверяйте детскую аптечку.

А что в ней должно быть, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.

Список для детской аптечки

Для того чтобы быть готовыми к непредсказуемым ситуациям, всегда имейте с собой:

  • термометр
  • обезболивающие и жаропонижающие (например, парацетамол или ибупрофен)
  • регидрант (например, Регидрон или Ионика)
  • солевой раствор (например, Хьюмер или физраствор)
  • против аллергии (например, Алерзин с 2 лет или Эриус с 6 месяцев)
  • антиспетики (Бетадин, Октенисепт)
  • витамин D не является обязательным для ношения с собой, однако следует следить за его уровнем в крови ребенка (например, Олидетрим или Декристол)
  • от опрелостей (мазь Бепантен)
  • репелленты (например, Некусайка или BROS)
  • крем от раздражений (например, Цика-крем)
  • перевязочные материалы (пластырь, бинт и т.п.)

Эти медикаменты всегда должны быть в детской аптечке: список от провизора

Раньше мы рассказывали, почему детям нельзя делать спиртовой компресс.

Читайте также, какие продукты могут вызвать у ребенка аллергию.

Читайте РБК-Украина в Google News
аптечка діти лікарі Советы врача