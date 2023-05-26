Эти медикаменты всегда должны быть в детской аптечке: список от провизора

Дети - это всегда непредсказуемо, поэтому родителям следует иметь с собой все необходимое на случай разных ситуаций. Когда идете на длительную прогулку или собираетесь в поездку, обязательно проверяйте детскую аптечку.

А что в ней должно быть, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.