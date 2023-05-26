Эти медикаменты всегда должны быть в детской аптечке: список от провизора
Что положить в детскую аптечку (фото: Freepik)
Дети - это всегда непредсказуемо, поэтому родителям следует иметь с собой все необходимое на случай разных ситуаций. Когда идете на длительную прогулку или собираетесь в поездку, обязательно проверяйте детскую аптечку.
А что в ней должно быть, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.
Список для детской аптечки
Для того чтобы быть готовыми к непредсказуемым ситуациям, всегда имейте с собой:
- термометр
- обезболивающие и жаропонижающие (например, парацетамол или ибупрофен)
- регидрант (например, Регидрон или Ионика)
- солевой раствор (например, Хьюмер или физраствор)
- против аллергии (например, Алерзин с 2 лет или Эриус с 6 месяцев)
- антиспетики (Бетадин, Октенисепт)
- витамин D не является обязательным для ношения с собой, однако следует следить за его уровнем в крови ребенка (например, Олидетрим или Декристол)
- от опрелостей (мазь Бепантен)
- репелленты (например, Некусайка или BROS)
- крем от раздражений (например, Цика-крем)
- перевязочные материалы (пластырь, бинт и т.п.)
Раньше мы рассказывали, почему детям нельзя делать спиртовой компресс.
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