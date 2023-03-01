Ці медикаменти обов'язково мають бути у домашній аптечці: лікарі поділились списком

Як зібрати домашню аптечку

"У складі домашньої аптечки мають бути необхідні засоби та медикаменти, які при перших ознаках хвороби чи травми можна використати самостійно, але не без консультації з лікарем у кожному окремому випадку", - пишуть медики.

Також лікарі додають, у кожного вдома мають бути термометр, вата, пластирі, бинти, різні антисептичні засоби, засоби від опіків, оскільки ніхто не застрахований від дрібних побутових травм.

"Щодо медпрепаратів, треба зазначити, що їх перелік слід скласти попередньо із лікарем індивідуально для кожного члена сім’ї. Тут наводимо перелік необхідних засобів, які повинні бути у складі домашньої аптечки. Їх можна використати як чернетку для наповнення вашої аптечки", - говорять спеціалісти.

Що повинно бути у домашній аптечці

Термометр є базовою комплектацією домашньої аптечки. Також сюди можна віднести нашатирний спирт. Його слід застосовувати у випадку втрати людиною свідомості.

Матеріали для перев’язки також повинні бути у кожного повинні в аптечці. Зокрема, вата, пластирі (бактерицидні та медичні), бинти (стерильний та еластичний), джгут (для зупинки сильних кровотеч).

Індивідуальний список медикаментів слід попередньо узгодити з вашим сімейним лікарем.

Антисептичні засоби: наприклад, Хлоргексидин - це сучасний замінник зеленки.

Сорбенти у разі харчового отруєння чи кишкової інфекції: засоби від нудоти, діареї, закрепів, для допомоги під час травлення (Мезин тощо), активоване вугілля.

Знеболювальні: препарати від головного болю, мазі від болю в м’язах та суглобах.

Спазмолітики: Но-шпа, ліки проти менструального болю у жінок.

Засоби для обробки ран, опіків, зупинки кровотеч: Пантенол - засіб для загоєння ран, застосовують на місце ураження при опіках, перекис водню 0,3%, йод, зеленка (для дезінфекції та обробки країв ран).

Засоби від застуди та грипу: жарознижувальні (Нурофен, Парацетамол, Ібупрофен), краплі для закладеного носа (судинозвужувальні краплі).

Протиалергічні препарати: L-цет, Супрастин, Діазолін та інші.