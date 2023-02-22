У Києві безкоштовно оперують катаракту: де і як скористатись послугою

У Києві безплатно проводять операції із заміни кришталика ока. Ця процедура повертає зір людині з катарактою та іншими захворюваннями очей за лічені години після хірургічного втручання.

Як скористатись послугою

Безплатно офтальмологічні операції для киян проводять у визначених комунальних медзакладах столиці. При цьому обов'язково має бути медичний висновок щодо необхідності такого хірургічного втручання та направлення лікаря.

"І операція, і необхідні для неї витратні матеріали будуть для вас безоплатними. Адже для цього заклади забезпечують усім необхідним на виконання заходів міської цільової програми "Здоров’я киян". Тож якщо хтось, навіть лікар консультативно-діагностичного центру, радить звертатися у приватні клініки, ви маєте знати, що існує безкоштовна альтернатива", - розповіла директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Ґінзбург.

Чиновниця зазначає, що так міська влада створює для киян додаткові можливості безоплатного лікування.

"Це є особливо актуальним, коли йдеться про дороговартісні операції, які можуть покращити або повернути людині функції, що відповідають за якість життя. Пропоную киянам, які потребують заміни кришталика, звернутися до лікарні і зробити це. А тим, хто помічає негаразди із зором, - записатися до офтальмолога. В ідеалі, звісно, відвідувати лікаря з профілактичною метою, коли ще нічого не турбує", - радить Валентина.

Контакти медзакладів, де безплатно оперують

Міська влада визначила 6 муніципальних клінік, у яких можна безплатно зробити операцію на катаракті.

Контакти столичних медзакладів: