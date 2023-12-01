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Ці ласощі для собак можуть зруйнувати зуби тварин: не купуйте їх

Які смаколики можуть нашкодити собакам (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто господарі не помічають, що можуть своїми діями нашкодити домашнім улюбленцям. Зокрема, деякі смаколики для собак можуть завдати шкоди їхнім зубам.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Що варто знати

Американець розповів, що одного разу купив своїй собаці Оллі "чарівну зубну жуйку" у формі гризуна. Це смаколик для чищення зубів собак. 

Однак, через деякий час у собаки погіршився апетит, він перестав їсти свій корм. Він "крутив носом від ласощів, і мій енергійний пастуший пес раптом став млявим". 

Однак, ветеринар виявив, що Оллі сильно зламав зуб під час жування - і ця травма була настільки неприємною, що заважала йому їсти.

"Переломи зубів у собак є однією з найпоширеніших причин, через які власники собак звертаються до ветеринара, і вони можуть бути досить болючими, залежно від того, наскільки серйозна травма", - розповів лікар.

Чому тверді кістки небезпечні для собак

Ветеринар Марія Солтеро-Рівера розповіла, що дослідження виявили, що щелепи собак мають неймовірну жувальну здатність - і якщо кістка або жувальна іграшка не піддається під такою силою, то зуби можуть зламатися.

"Коли кістка твердіша за міцність зуба, то зуб обов’язково зламається або пошкодиться"  - сказала вона. 

Також пошкодження ротової порожнини часто залишаються непоміченими власниками, поки собаку не відвезуть до ветеринара для планового огляду. 

Якщо травма призводить до інфекції, це може викликати неприємний запах з рота, набряк у роті або ознаки загального захворювання..

Які продукти не можна давати собакам

Шоколад, какао, кава, чай

Какао та всі продукти на його основі містять теобромін, а кава та чай - кофеїн. Ці алкалоїди для собак високотоксичні, є сильними алергенами, надають небезпечний вплив на нервову, серцево-судинну систему. 

Спеції і сіль

Вони можуть спровокувати розвиток гастриту та навіть виразки, знизити гостроту нюху. Крім того, прянощі стимулюють апетит, а це загрожує переїданням і ожирінням.

Гриби

Продукт, дуже важкий для перетравлення шляхом вмісту хітину, нерідко токсичний (вбирає шкідливі речовини з ґрунту, повітря). При додаванні в раціон собаки грибів печінка та підшлункова залоза піддаються надмірному навантаженню.

Кості

Такі продукти прийнято вважати головною собачою їжею, але вони вважаються шкідливими. Категорично заборонені:

  • трубчасті кістки птахів - їх гострі краї можуть поранити стравохід, шлунково-кишковий тракт
  • тонкі гострі кісточки з риби - кістка може застрягти у глотці, травмувати органи травлення
  • варені кістки - не містять корисних речовин, є шлаком, дуже погано перетравлюються, забивають шлунок

 

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