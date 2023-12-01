Это лакомство для собак может разрушить зубы животных: не покупайте их

Часто хозяева не замечают, что могут своими действиями навредить домашним питомцам. В частности, некоторые вкусности для собак могут нанести вред их зубам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Американец рассказал, что однажды купил своей собаке Олли "волшебную зубную жвачку" в форме грызуна. Это лакомство для чистки зубов собак.
Однако через некоторое время у собаки ухудшился аппетит, она перестала есть свой корм. Он "крутил носом от лакомств, и мой энергичный пастуший пес вдруг стал вялым".
Однако, ветеринар обнаружил, что Олли сильно сломал зуб во время жевания - и эта травма была настолько неприятна, что мешала ему есть.
"Переломы зубов у собак являются одной из самых распространенных причин, по которым владельцы собак обращаются к ветеринару, и они могут быть достаточно болезненными, в зависимости от того, насколько серьезна травма", - рассказал врач.
Ветеринар Мария Солтеро-Ривера рассказала, что исследования обнаружили, что челюсти собак обладают невероятной жевательной способностью - и если кость или жевательная игрушка не поддается под такой силой, то зубы могут сломаться.
"Когда кость твердее прочности зуба, то зуб обязательно сломается или повредится" - сказала она.
Также повреждения полости рта часто остаются незамеченными владельцами, пока собаку не отвезут к ветеринару для планового осмотра.
Если травма приводит к инфекции, это может вызвать неприятный запах изо рта, отек во рту или признаки общего заболевания.
Шоколад, какао, кофе, чай
Какао и все продукты на его основе содержат теобромин, кофе и чай - кофеин. Эти алкалоиды для собак высокотоксичны, являются сильными аллергенами, оказывают опасное влияние на нервную, сердечно-сосудистую систему.
Специи и соль
Они могут спровоцировать развитие гастрита и даже язвы, снизить остроту обоняния. Кроме того, пряности стимулируют аппетит, а это грозит перееданием и ожирением.
Грибы
Продукт, очень тяжелый для переваривания путем содержания хитина, нередко токсичен (впитывает вредные вещества из почвы, воздух). При добавлении в рацион собаки грибов печень и поджелудочная железа подвергаются чрезмерной нагрузке.
Кости
Такие продукты принято считать главной собачьей пищей, но они считаются вредными. Категорически запрещены:
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