Ці копійчані засоби допоможуть швидко позбутися лупи вдома

Лупа - неприємна проблема, яка доставляє чималий дискомфорт, як чоловікам, так і жінкам. Дерматолог поділився дійсно дієвими способами, які допоможуть раз і назавжди позбутися лупи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie .

Переконайтеся, що у вас справді лупа

Трихолог Домінік Берг розповів, п ерш ніж почати лікувати лупу, переконайтеся, що це справді вона. Зокрема, суху шкіру голови з лущенням і незначним випаданням не слід плутати з лупою.

Ознаки справжньої лупи зазвичай можна розпізнати за клітинами шкіри, які відпадають середніми або великими грудками/

З іншого боку у вас можуть бути більш екстремальні симптоми, які вказують на запальний стан шкіри, відомий як себорейний дерматит. Ц е захворювання шкіри, яке викликає сухі плями на шкірі голови разом з почервонінням.

Використовуйте протигрибкові інгредієнти

Коли ви переконаєтеся, що у вас справді є лупа, вирушайте до найближчої аптеки та шукайте шампуні, які містять інгредієнти, такі як піритіон цинку, кетоконазол і дисульфід селену. Це протигрибкові засоби, які є дієвими у зменшенні лупи.

Часто мийте шкіру голови

Дерматолог Оріт Марковіц розповів, що хоча гігієнічні звички не впливають на те, чи з’явиться у вас лупа, важливо не уникати миття голови, боячись погіршити проблему.

Люди часто думають, що надмірне миття або надлишок тепла від сушіння волосся спричиняє лупу, але це не так.

Накопичення бруду часто може призвести до появи лупи, тому важливо регулярно мити голову, особливо якщо ви використовуєте засоби для укладання волосся, незмивні кондиціонери або сухі шампуні.

Сертифікований трихолог Софія Еммануель розповіла, що лупа може виникнути, якщо ви носите нарощене волосся та довго не миєте волосся.

Використовуйте ефірні олії

Окрім приємного запаху, улюблені ефірні олії та рослинні екстракти можуть значною мірою заспокоїти симптоми лупи. Олія розмарину, лаванди та екстракт зеленого чаю мають чудові протимікробні, протизапальні та антисептичні властивості.

Найцікавіше в цих інгредієнтах те, що їх можна використовувати протягом тривалого часу, вони м’які та можуть запобігти появі лупи.

Уникайте сульфатів

Сульфати можуть бути занадто жорсткими та викликати подразнення для тих, у кого чутлива шкіра голови. Для більш м’якого миття варто замінити звичайні шампуні на формули, які на основі ефірних олій.

Розчісування

Варто виділити час, щоб ретельно розчесати волосся. Це давній метод, який допомагає стимулювати шкіру голови та покращує циркуляцію, а також м’яко відлущує накопичені клітини.

До того ж є й інші домашні способи боротьби з лупою: